"Sad moramo da damo sve za Zvezdu": Arnautović progovorio o krizi u timu, pa poslao poruku navijačima

Najzvučnije pojačanje Crvene zvezde Marko Arnautović govorio je o situaciji u timu iz Ljutice Bogdana

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u posljednjih nekoliko utakmica ne izgleda kao tim s početka sezone, nešto lošije partije navele su ljubitelje fudbala da posumnjaju u kvalitet tima. Mečevi u Ligi Evrope posebno zabrinjavaju, ali Marko Arnautović zahvaljujući višegodišnjem iskustvu sa sigurnošću tvrdi da će tim pronaći način da se izvuče iz krize.

"Znaš kako, nama su tri utakmice koje su prošle (Seltik, Porto i Braga prim. aut.), uz ovu protiv Lila, najteže koje imamo u ovom dijelu Lige Evrope. Čak mislim da će ova u četvrtak po svemu da nam bude još teža od prethodnih, zbog situacije u kojoj se nalazimo. Kako znamo i umijemo moramo da damo sve od sebe da bismo pobijedili. Treba da se bavimo nama, ne drugima, tako to vidim, a brzo će se sve vidjeti. Pobjeda ili poraz će nam dati odgovore", rekao je Marko Arnautović za Mocart Sport.

Arnautović je nosio dresove Intera, Vest Hema, Bolonje i kako kaže kako načini da se izađe iz problema uvijek se pronađe. "Nije dobro, sad da li je kriza... Imamo bod u Ligi Evrope, što nije dobro. Ali, mi smo u domaćoj ligi prvi. Normalno, znam sve, očekivanja su veća. Tu smo gdje smo i što prije moramo da izađemo iz ove situacije."

"Nisam prvi put u ovakvom položaju. Sjećam se da je bilo teško i kada sam u Premijer ligi igrao za Vest Hem, bilo je problema i u Italiji, u Bolonji. Iz svega toga smo se izvlačili, jer uvijek postoji način da se izvučeš", poručio je austrijski reprezentativac.

"Sad moramo da damo sve za Zvezdu"

Imao je Arnautović i poruku za navijače: "Stručni štab, a prije svega mi igrači, sada moramo da damo sve za Zvezdu, za navijače. Možemo sve da okrenemo već u četvrtak."

Iskren je Arnautović, prije svega prema sebi: "Nema šta neko ni da me hvali, ili da me tapše. Šta će mi to? Znam i kada je dobro i kada je loše. Nikada neću reći da sam top, top. Nikada nisi na maksimumu, uvijek može bolje. I u fudbalu i u svemu drugome. Primjer je Ronaldo, njemu nikada nije dosta, evo sad 'ganja' 1.000 golova. Primjer je i Mesi. Prostor za napredak kod svakog postoji", završio je Marko Arnautović.