logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sad moramo da damo sve za Zvezdu": Arnautović progovorio o krizi u timu, pa poslao poruku navijačima

"Sad moramo da damo sve za Zvezdu": Arnautović progovorio o krizi u timu, pa poslao poruku navijačima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs Izvor mozzart sport
0

Najzvučnije pojačanje Crvene zvezde Marko Arnautović govorio je o situaciji u timu iz Ljutice Bogdana

Marko Arnautović o krizi u Crvenoj zvezdi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u posljednjih nekoliko utakmica ne izgleda kao tim s početka sezone, nešto lošije partije navele su ljubitelje fudbala da posumnjaju u kvalitet tima. Mečevi u Ligi Evrope posebno zabrinjavaju, ali Marko Arnautović zahvaljujući višegodišnjem iskustvu sa sigurnošću tvrdi da će tim pronaći način da se izvuče iz krize.

"Znaš kako, nama su tri utakmice koje su prošle (Seltik, Porto i Braga prim. aut.), uz ovu protiv Lila, najteže koje imamo u ovom dijelu Lige Evrope. Čak mislim da će ova u četvrtak po svemu da nam bude još teža od prethodnih, zbog situacije u kojoj se nalazimo. Kako znamo i umijemo moramo da damo sve od sebe da bismo pobijedili. Treba da se bavimo nama, ne drugima, tako to vidim, a brzo će se sve vidjeti. Pobjeda ili poraz će nam dati odgovore", rekao je Marko Arnautović za Mocart Sport.

Arnautović je nosio dresove Intera, Vest Hema, Bolonje i kako kaže kako načini da se izađe iz problema uvijek se pronađe. "Nije dobro, sad da li je kriza... Imamo bod u Ligi Evrope, što nije dobro. Ali, mi smo u domaćoj ligi prvi. Normalno, znam sve, očekivanja su veća. Tu smo gdje smo i što prije moramo da izađemo iz ove situacije."

"Nisam prvi put u ovakvom položaju. Sjećam se da je bilo teško i kada sam u Premijer ligi igrao za Vest Hem, bilo je problema i u Italiji, u Bolonji. Iz svega toga smo se izvlačili, jer uvijek postoji način da se izvučeš", poručio je austrijski reprezentativac.

"Sad moramo da damo sve za Zvezdu"

Izvor: MN PRESS

Imao je Arnautović i poruku za navijače: "Stručni štab, a prije svega mi igrači, sada moramo da damo sve za Zvezdu, za navijače. Možemo sve da okrenemo već u četvrtak."

Iskren je Arnautović, prije svega prema sebi: "Nema šta neko ni da me hvali, ili da me tapše. Šta će mi to? Znam i kada je dobro i kada je loše. Nikada neću reći da sam top, top. Nikada nisi na maksimumu, uvijek može bolje. I u fudbalu i u svemu drugome. Primjer je Ronaldo, njemu nikada nije dosta, evo sad 'ganja' 1.000 golova. Primjer je i Mesi. Prostor za napredak kod svakog postoji", završio je Marko Arnautović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Marko Arnautović Liga Evrope

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC