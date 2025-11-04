Tuga na Marakani: Preminuo bivši golman Crvene zvezde

Bio je rezerva Aleksandru Diki Stojanoviću i Živanu Ljukovčanu na Marakani.

Izvor: shutterstock/Gelner Tivadar

Legendarni golman Crvene zvezde, Vardara, Trepče, OFK Beograda, Budućnosti, Dragan Simeunović preminuo je u 72. godini života. Sa crveno-belima je osvojio dva prvenstva Jugoslavije 1977. i 1981. godine, kao i Kup Jugoslavije 1982. godine.

Bio je omladinski reprezentativac Srbije, a upisao je jedan nastup za A reprezentaciju Jugoslavije protiv Rumunije u Beogradu u duelu koji je odigran 1980. godine.

Postao je član Crvene zvezde 1976, ali je poslije nekoliko mjeseci otišao na odsluženje vojnog roka. Bio je rezerva Aleksandru Diki Stojanoviću i Živanu Ljukovčanu. Sa Crvenom zvezdom je osvojio nekoliko trofeja, a na golu crveno-bijelih je stajao na tridesetak prvenstvenih utakmica.

Kao pozajmljeni igrač stao je na gol Trepče iz Kosovske Mitrovice, a nosio je dres skopskog Vardara i OFK Beograda. Kao internacionalac karijeru je nastavio u Grčkoj, igrajući za Kalamariju i Volos.