Zvezda rasprodala zapad i istok za Lil: Sve manje karata za meč koji može da okrene sezonu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 igraju protiv Lila, a sudeći po prodaji karata podrška će biti izuzetna.

Zvezda rasprodala istok i zapad za Lil Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Iako su tokom prethodnih nekoliko nedjelja fudbaleri Crvenezvezde bilježili loše rezultate i na domaćoj i na evropskoj sceni, navijači nisu digli ruke od voljenog kluba. To pokazuje i podatak o prodatim kartama pred meč protiv Lila, francuskog predstavnika, koji je rival u četvrtom kolu Lige Evrope (četvrtak, 18.30).

Dva dana pred meč koji se igra na stadionu "Rajko Mitić" rasprodate su karte za zapadnu i istočnu tribinu! Kada se na to doda sjever koji tradicionalno bude najbolje popunjen na svim mečevima Zvezde, jasno je da podrška neće izostati iako su crveno-bijeli u teškom momentu.

Podsjećamo, Zvezda je osvojila samo jedan bod u prva tri kola Lige Evrope - zabilježeni su remi protiv Seltika (1:1) i porazi protiv Porta (2:1) i Brage (2:0), na šta su se nadovezali kiksevi protiv Radničkog iz Niša, Vojvodine i Radnika iz Surdulice u Superligi. Uprkos lošijim rezultatima i blijedim izdanjima, navijači vjeruju u tim Vladana Milojevića koji i dalje ima velike šanse da se domogne mjesta među 24 najbolje evrope i nastavi takmičenje u nokaut fazi Lige Evrope.

Nakon utakmice protiv Lila, Crvena zvezda će dočekati rumunski FCSB, zatim gostovati Šturmu u Gracu, a u januaru 2026. godine ima gostovanje Malmeu i domaći meč protiv Selte. Pretpostavlja se da će za prolaz u nokatu fazu biti potrebno 10 bodova.

Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope Lil

