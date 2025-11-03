logo
Ludogorec hoće Vladana Milojevića: Dok pokušava da ugasi požar u Zvezdi, zovu ga da spašava Bugare

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vladan Milojević je prema pisanju medija u bugarskoj na meti Ludogoreca koji želi da ga vidi na svojoj klupi.

Vladan Milojević na meti Ludogoreca Izvor: MN PRESS

Vladan Milojević je na meti bugarskog Ludogoreca, pišu tamošnji mediji. Nakon smjene portugalca Ruija Mote višestruki šampion Bugarske je u potrazi za novim šefom struke. Za sada je na klupi Todor Živondov kao privremeno rješenje, ali klub očigledno hoće Srbina na mjestu glavnog trenera. 

Nakon što su probali da ubijede Veljka Paunovića da dođe i nisu uspjeli umjesto novog selektora Srbije pokušavaju da dovedu Vladana Milojevića. 

Crvena zvezda je u krizi rezultata, nakon poraza od Vojvodine u Superligi Srbije uslijedio je i remi sa Radnikom iz Surdulice na svom terenu, a sada Ludogorec želi to da iskoristi.  Crvena zvezda sa druge strane navodno razmišlja o dovođenju nekadašnjeg lijevog krila Liverpula Alberta Rijere na mjesto šefa struke.

Ludogorec odavno ne uspijeva da se plasira u Ligu šampiona, a osim toga sada su u problemu u domaćem prvenstvu. Tek su treći na tabeli sa 11 bodova manje od prvoplasiranog Levskog. 

