Zvezda dobila upozorenje za Alberta Rijeru: Moraće "masno" da plati ako želi da smijeni Milojevića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda će morati da plati ozbiljno obeštećenje ako želi da dovede Alberta Rijeru umjesto Vladana Milojevića.

Celje traži obešećenje za Alberta Rijeru Izvor: Icon Sport / ddp USA / Profimedia

Crvena zvezda je izgleda odlučila da je od zime vodi Albert Rijera, međutim to neće biti lako. I dalje je Vladan Milojević na klupi, sve je neizvjesnije da će "završiti započeto" do kraja polusezone, dok se situacija sa Rijerom iz časa u čas komplikuje. Zato će na "Marakani" morati dobro da paze.

Nakon što je stigla informacija da je Albert Rijera na meti Spartaka iz Moskve, koji bi mogao da pokvari posao Zvezdi, sada stiže dodatna vijest da Celje ima namjeru da zadrži svog trenera - ili da ga "debelo naplati".

Izvor: Icon Sport / ddp USA / Profimedia

"Albert Rijera trenutno ima ugovor sa Celjom. Ako ga Spartak želi moraće da plati pozamašnju obeštećenje koje ćemo sami da odredimo. Nije vjerovatno da će nas Rijera sada napustiti zbog bilo kog drugog kluba. Celje igra Konferencijske lige i vodi na tabeli slovenačkog šampionata. A, Albert nije čovjek koji nešto ostavlja na pola posla", naglasio je direktor slovenačkog kluba Genadij Golubin koji je spreman da "odriješi kesu" za Španca.

Već je donio titulu Celju, odveo ga u Evropu i tamo odlično "gura", a svjestan je da ga ugovor makar do ljeta štiti od potencijalnih interesenata za njega.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Za sada, nije potvrdio interesovanje ni Zvezde ni Spartaka, ali znamo da ko god krene po njega - neće biti jeftin. Rijera traži platu od milion evra godišnje, koja bi mogla da skoči i na 1,6 miliona s bonusima. Za obeštećenje trenera za sada nema informacija koliko bi moglo da iznosi. 

Tagovi

FK Crvena zvezda Albert Rijera NK Celje Superliga Srbije

