Vladan Milojević je sam sebi vršilac dužnosti: Kriza u Zvezdi nije samo do njega, pitajte Šerifa

Crvena zvezda je u krizi i ne smjenjuje trenera Vladana Milojevića, ali ga praktično drži u statusu vršioca dužnosti dok čeka da se završe pregovori sa Albertom Rijerom. To bi moglo da potraje i dva mjeseca, dok se problemi gomilaju.

Crvena zvezda je u najvećoj krizi u poslednjih osam godina i ono što je najgore od svega po nju - rješenje se ne nazire. Četiri uzastopne utakmice bez pobjede (od čega tri u domaćem prvenstvu) značile bi obično i promjenu trenera, međutim Zvezda se u ovom trenutku ne odlučuje na tako radikalan potez i - makar deklarativno - rukovodstvo stoji iza Vladana Milojevića.

Razlog pak da ne dođe do smjene ne leži ni u vjeri da će Milojević popraviti ovu situaciju (ni on sam ne djeluje optimističan po tom pitanju), ni u tome koliko je zadužio klub u dva mandata, pa ni u tome da su njegovi igrači stali uz njega i rekli "ne može". U ovom trenutku ipak djeluje da Vladana Milojevića u Zvezdi drži samo to što klub ne može da angažuje trenera koga je naumio i mora da čeka Alberta Rijeru do polusezone.

Tako je Vladan Milojević u zaista jednoj paradoksalnoj situaciji - postao je vršilac dužnosti samom sebi. Samo, za razliku od Miloša Milojevića, koji je to prihvatio bez pogovora kada je čuvao klupu Baraku Baharu, čini se da se njemu to i ne mili. A kamoli da je tako nešto zaslužio.

Gdje je pošlo po zlu za Crvenu zvezdu?

Iako je evidentno da je Vladan Milojević negde usput "izgubio ekipu" i da trenutno ama baš ništa ne funkcioniše, ne može baš sve da se svali na njega. Podjednaku odgovornost, ako ne i veću od njega, moraju sada da preuzmu i nadređeni koji su mu napravili ovakvu ekipu. Za sada - ni riječ.

Kasa je puna (50 miliona evra od prodaje igrača ovog leta), ali Crvena zvezda je ozbiljno oslabljena ušla u ključne bitke vjerujući da će nadomestiti izostanak prodatih fudbalera i da će nova pojačanja odmah da se prilagode. To se nije ispostavilo kao tačno i zbog toga trenutno Zvezda krizira, a Vladan Milojević i rukovodstvo najbolje znaju kakav je bio dogovor. Da li je obećao da je to moguće bez igrača koji su otišli, da li je molio da ostanu, da li je neko prekršio dogovor...

To ostaje između njih, ali svakako je najvažnije od svega - Crvena zvezda je u problemu zbog toga što trener nema dovoljno dobru i dovoljno motivisanu ekipu za postavljene ciljeve.

Sve se raspalo bez Šerifa

Može da se diskutuje oko toga da je najveći problem Crvene zvezde u ovom trenutku odbrana, vidjeli smo veliki broj grešaka Učene i svih ostalih igrača zadnje linije, međutim oni iskusniji treneri pametno kažu - odbrana počinje od napada. U ovom trenutku Crvenoj zvezdi najviše nedostaje napadač Šerif Endiaj oko kog se vrtio čitav sistem Vladana Milojevića.

U trenutku kada je došao u klub, Šerif je patio kod Bahara i imao je problema sa samopouzdanjem, a malo po malo postao je najvažniji igrač Crvene zvezde - uz dužno poštovanje prema Mirku Ivaniću i Aleksandru Kataiju.

Šerif Endiaj je na pet utakmica u Turskoj dao tri gola i zabilježio jednu asistenciju, a njegov Samsunspor nije izgubio niti jedan meč od njegovog dolaska. Koincidencija ili ne?

Odlazak iz kluba početkom septembra, za novac koji danas Zvezdi ne znači gotovo ništa (4 miliona evra), započeo je krizu na "Marakani" koju je maskirala vrhunska utakmica protiv Porta. Sposobnost koju je imao Šerif - da izvrši pritisak na posljednju liniju rivala, da se zagradi i dobije duel u vazduhu - nedostaje ostalim napadačima Crvene zvezde. Bruno Duarte je zapravo više igrao kao "desetka" ove sezone, dok iako Marko Arnautović u teoriji može da bude upotrebljiv za sistem Vladana Milojevića nedostaje mu kondicija.

Uostalom, nije bez razloga Vladan Milojević upozoravao koliko mu je Šerif Endiaj bitan, ali stvari koje nisu isključivo "čitljive" iz osnovnih brojki - ponekad je teško predstaviti šefovima.

Srediće se to na zimu? E pa neće tako lako...

Trenutna odluka da Vladan Milojević bude vršilac dužnosti dva mjeseca ne djeluje kao naročito ispravna. Zvezda je četiri meča bez pobjede i tek treba da se "čupa" protiv Lila (četvrtak, 18.30) usred vrlo negativne atmosfere u cijelom klubu. Tako se rizikuje da Zvezda na pola Lige Evrope bude na samo jednom bodu, što joj ozbiljno kvari šanse za nastavak takmičenja na proljeće, dok ne treba zaboraviti da je i u Superligi situacija nikad napetija.

Partizan je na samo bod zaostatka i reagovao je smjenom trenera kako bi "osvježio svoje redove" i ipak pojurio titulu, dok se Zvezda zapetljala u potjeri za Albertom Rijerom. Čekajući njega, spremna je očigledno da baci i dva mjeseca sezone jer je isto tako svjesna da od Vladana Milojevića trenutno nema bolje rešenje.

Pitanje je da li bi Nenad Milijaš, koji vodi omladinski tim, uspeo da "trgne" ekipu u ovakvom momentu, posebno jer i sam sanja mesto na klupi Crvene zvezde - a ne samo status "v.d." koji sada klub nudi.

Ipak, i kada prođu ta dva duga mjeseca i dođe novi trener, nijedan od problema neće se riješiti sam od sebe, uz pucketanje prstima. Zvezda mora da napravi mnogo bolju atmosferu i da skocka mnogo bolji tim od aktuelnog ako želi da se opet nađe u Ligi šampiona. Videli smo da "kockanje" ovog ljeta nije upalilo, bez obzira što kvalifikacije djeluju lakše nego u prvim godinama Vladana Milojevića, pa tako stvaranje igrača za izlog ne smije da bude jedina deviza.

Mora nekad i trener da se sluša i šta njemu treba.