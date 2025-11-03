"Zakuvalo" se oko dolaska Rijere u Zvezdu: Stižu nove ponude dok traje kriza Vladana Milojevića

U trenutku kada Crvena zvezda proživljava najveću krizu u poslednjih osam godina, Albert Rijera dobija nove ponude.

Izvor: Profimedia

Crvena zvezda je u velikoj krizi i deluje da je odlučila da je iz nje izvuče Vladan Milojević. Ipak, to u ovom trenutku ne deluje kao plan - nego prinudno rješenje - s obzirom na to da se čini da će Milojević svakako otići iz Zvezde kada se završi aktuelna polusezona.

Razlog za to, čini se, nalazi se u njegovom nasljedniku. Albert Rijera iz Celja, koji se spominje kao novi trener Zvezde, odlučio je da ostane na klupi ovog slovenačkog kluba do kraja prvog dijela sezone i to trenutno pravi veliki problem crveno-bijelima.

Ne samo da su primorani da ga čekaju i gledaju kako se ekipa trenutno muči, pošto je evidentno i Milojeviću i igračima da je njihova saradnja "vremenski ograničena" dok manjka motivacije i energije, nego za to vreme Albertu Rijeru stižu i druge ponude koje bi mogle da pokvare ovaj plan Crvene zvezde.

Kako piše slovenački "Sport Klub", Celje je ponudilo Albertu Rijeri novi ugovor i planira da ga zadrži ne samo ove zime, nego na duže staze. Aktuelni ugovor traje mu do kraja takmičarske 2025/26, a kako su zadovoljni - hoće da ga ostave i poslije toga.

Naravno, uz značajno povećanje plate, i obećanje da će dobiti još bolju ekipu.

Uz ovo, stižu informacije da je Španac na meti i Spartaka iz Moskve. U ovom ruskom gigantu radi Dejan Stanković i znamo da je već duže vrijeme na ivici otkaza, već više puta su ga "smenjivali" mediji u Rusiji, ali za sada odolijeva. Prate dobro njegov rad u Moskvi i razmišljali su o njemu kao treneru, posebno jer se isklomplikovalo oko Luisa Garsije, bivšeg trenera Alavesa.

Vidjećemo da li će ove informacije, pod uslovom da su tačne, natjerati rukovodstvo Crvene zvezde da se predomisli i ubrza proces oko Vladana Milojevića.

Za sada nema signala da će Zvezda nešto mijenjati pred Lil (četvrtak, 18.30). Poslije toga, ko zna...