Zvezda kiksnula, a opet je prva: Pogledajte tabelu Superlige Srbije

Zvezda kiksnula, a opet je prva: Pogledajte tabelu Superlige Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Još jedan loš rezultat Crvene zvezde znači da će borba za jesenju titulu biti veoma neizvjesna jer je Partizan korak iza.

Tabela Superlige Srbije nakon remija Crvene zvezde Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Superliga Srbije godinama nije bila ovoliko zanimljiva, a još nije ni polovina prvenstva. Nastavili su se čudni rezultati u elitnom rangu srpskog fudbala! Nakon što je Partizan poražen od Čukaričkog (4:1) na Banovom brdu i zbog toga otpustio trenera Srđana Blagojevića, nedjelja nam je donijela još dva velika iznenađenja u Superligi Srbije.

Praktično u isto vrijeme Crvena zvezda je odigrala neriješeno (1:1) protiv Radnika iz Surdulice, a Vojvodina na svom stadionu izgubila (3:1) od IMT-a sa Novog Beograda. Za Vojvodinu je taj šamar stigao nakon što su "okrenuli" Zvezdu u prethodnoj rundi, a beogradski crveno-bijeli još jednom su razočarali navijače.

Tim Vladana Milojevića propustio je priliku da ponovo stekne tri boda prednosti na vrhu tabele, pa će zbog remija protiv Surduličana imati samo bod više od najvećeg rivala. Nije to najveći problem - navijače brine što je Zvezda na posljednja tri kola u Superligi Srbije osvojila samo dva boda.

Pogledajte tabelu Superlige:



Standings provided by Sofascore

Partizan će naredni meč u Superligi Srbije igrati 5. novembra protiv Javora, a to je ranije odložena utakmica drugog kola šampionata. U 15. kolu prvenstva koje je zakazano za naredni vikend Partizan će dočekati Novi Pazar u Humskoj, a Crvena zvezda će gostovati Spartaku iz Subotice. Nakon tih mečeva klubovi će na kratku pauzu, zbog obaveza reprezentacija.

Tagovi

FK Crvena zvezda Superliga Srbije

