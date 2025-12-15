logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda bez osmorice igrača ide u Izrael

Zvezda bez osmorice igrača ide u Izrael

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Čima Moneke i Ognjen Dobrić ne idu sa Crvenom zvezdom u Izrael na meč Evrolige protiv Hapoela (utorak, 20.05).

Crvena zvezda bez osmorice igrača gostuje Hapoelu Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Crvena zvezda biće ponovo oslabljena na gostovanju u Evroligi protiv Hapoela iz Tel Aviva, baš kao što je bio slučaj i u petak protiv Partizana. Situacija se u međuvremenu nije promijenila na bolje tako da će Čima Moneke i Ognjen Dobrić preskočiti gostovanje u Izraelu, prenosi "Sport Klub".

Njih dvojica će ostati u Beogradu gde će nastaviti oporavak od povreda, uz nadu da će biti spremni za petak i meč sa Virtusom u "Beogradskoj areni", takođe u okviru Evrolige.

Kao što je poznato od ranije, Zvezda već duže vrijeme ne može da računa na Džoela Bolomboja, Ajzeju Kenana, Hasijela Rivera, Tajsona Kartera, dok takođe manje ozbiljne povrede imaju Jago dos Santos i Uroš Plavšić koje takođe nećemo vidjeti na ovom gostovanju.

Ukupno, to je čak osam prvotimaca bez kojih će Crvena zvezda igrati vrlo važnu utakmicu u Izraelu - i to u Jerusalimu, a ne u Tel Avivu u kome je inače Hapoel domaćin.

"Nikad nisam bio u ovakvoj situaciji. U pauzama nema treninga. Pozajmljivali smo igrače za trening, poput Filipa Škobalja iz Radničkog, jer nam je bio potreban deseti igrač", naglasio je Saša Obradović koji je očajan zbog nevjerovatne situacije u crveno-bijelom taboru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga Hapoel Tel Aviv košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC