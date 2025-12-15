Zvezda bez osmorice igrača ide u Izrael

Čima Moneke i Ognjen Dobrić ne idu sa Crvenom zvezdom u Izrael na meč Evrolige protiv Hapoela (utorak, 20.05).

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Crvena zvezda biće ponovo oslabljena na gostovanju u Evroligi protiv Hapoela iz Tel Aviva, baš kao što je bio slučaj i u petak protiv Partizana. Situacija se u međuvremenu nije promijenila na bolje tako da će Čima Moneke i Ognjen Dobrić preskočiti gostovanje u Izraelu, prenosi "Sport Klub".

Njih dvojica će ostati u Beogradu gde će nastaviti oporavak od povreda, uz nadu da će biti spremni za petak i meč sa Virtusom u "Beogradskoj areni", takođe u okviru Evrolige.

Kao što je poznato od ranije, Zvezda već duže vrijeme ne može da računa na Džoela Bolomboja, Ajzeju Kenana, Hasijela Rivera, Tajsona Kartera, dok takođe manje ozbiljne povrede imaju Jago dos Santos i Uroš Plavšić koje takođe nećemo vidjeti na ovom gostovanju.

Ukupno, to je čak osam prvotimaca bez kojih će Crvena zvezda igrati vrlo važnu utakmicu u Izraelu - i to u Jerusalimu, a ne u Tel Avivu u kome je inače Hapoel domaćin.

"Nikad nisam bio u ovakvoj situaciji. U pauzama nema treninga. Pozajmljivali smo igrače za trening, poput Filipa Škobalja iz Radničkog, jer nam je bio potreban deseti igrač", naglasio je Saša Obradović koji je očajan zbog nevjerovatne situacije u crveno-bijelom taboru.

