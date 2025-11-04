"Odbili smo Zvezdu": Prvi pik za zamjenu Vladana Milojevića nije ni blizu Marakane

Ko će zameniti Vladana Milojevića na klupi srpskog šampiona?

Izvor: Icon Sport / ddp USA / Profimedia

Vladan Milojević je već viđen na izlaznim vratima Marakane gdje će ostati sve dok čelnici Crvene zvezde ne pronađu njegovu zamjenu. Sve može da zakomplikuje neka unosna ponuda za iskusnog stratega, pošto se već spekuliše da je Ludugorec zainteresovan da ga angažuje. Prvi "pik" crveno-bijelih bio je aktuelni trener Celja Albert Rijera, ali slovenački klub nije spreman da se odrekne Španca koji je izuzetno tražen na trenerskoj "pijaci".

Čak pet klubova se raspitivalo za njegove usluge, ali iz Celja poručuju - Rijera ostaje! U intervjuu za ruski Čempionat predsjednik Celja, Rus Valerij Kolotilo otkrio je da je ponuda Crvene zvezde odbijena.

"Nemojte paničiti! Istina je sljedeća - Rijera je u Celju i priprema ekipu za utakmicu. Pet klubova je kontaktiralo Alberta uključujući Spartak i Crvenu zvezdu. Zvezda nije imala direktan kontakt sa Celjem, već je to učinila preko agenta, ali ga je klub odbio. Spartak zvanično šalje skaute na naše utakmice", objasnio je Kolotilo.

Zašto je Rijera tako tražen?

Španac je sa Celjem protekle sezone osvojio Kup Slovenije, dok ove jeseni vodi u šampionskoj trci i odlično igra u Ligi konferencije, što znači da će vjerovatno ostati do polusezone da "završi posao".

Španski stručnjak je 2023. sa ljubljanskom Olimpijom osvojio duplu krunu. Potom je od jula do oktobra vodio Celje, proveo sezonu u Bordou, ali se vratio u slovenački klub i nastavio da piše sjajnu fudbalsku priču. Njegovi rezultati skrenuli su pažnju srpskog i ruskog velikana, ali za sada od ostaje u Celju sa kojim ima ugovor do 30. juna 2026. godine.