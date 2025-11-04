logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Odbili smo Zvezdu": Prvi pik za zamjenu Vladana Milojevića nije ni blizu Marakane

"Odbili smo Zvezdu": Prvi pik za zamjenu Vladana Milojevića nije ni blizu Marakane

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Ko će zameniti Vladana Milojevića na klupi srpskog šampiona?

Celje odbilo Zvezdu Rijeru traži pet klubova Izvor: Icon Sport / ddp USA / Profimedia

Vladan Milojević je već viđen na izlaznim vratima Marakane gdje će ostati sve dok čelnici Crvene zvezde ne pronađu njegovu zamjenu. Sve može da zakomplikuje neka unosna ponuda za iskusnog stratega, pošto se već spekuliše da je Ludugorec zainteresovan da ga angažuje. Prvi "pik" crveno-bijelih bio je aktuelni trener Celja Albert Rijera, ali slovenački klub nije spreman da se odrekne Španca koji je izuzetno tražen na trenerskoj "pijaci".

Čak pet klubova se raspitivalo za njegove usluge, ali iz Celja poručuju - Rijera ostaje! U intervjuu za ruski Čempionat predsjednik Celja, Rus Valerij Kolotilo otkrio je da je ponuda Crvene zvezde odbijena.

"Nemojte paničiti! Istina je sljedeća - Rijera je u Celju i priprema ekipu za utakmicu. Pet klubova je kontaktiralo Alberta uključujući Spartak i Crvenu zvezdu. Zvezda nije imala direktan kontakt sa Celjem, već je to učinila preko agenta, ali ga je klub odbio. Spartak zvanično šalje skaute na naše utakmice", objasnio je Kolotilo.

Zašto je Rijera tako tražen?

Španac je sa Celjem protekle sezone osvojio Kup Slovenije, dok ove jeseni vodi u šampionskoj trci i odlično igra u Ligi konferencije, što znači da će vjerovatno ostati do polusezone da "završi posao".

Španski stručnjak je 2023. sa ljubljanskom Olimpijom osvojio duplu krunu. Potom je od jula do oktobra vodio Celje, proveo sezonu u Bordou, ali se vratio u slovenački klub i nastavio da piše sjajnu fudbalsku priču. Njegovi rezultati skrenuli su pažnju srpskog i ruskog velikana, ali za sada od ostaje u Celju sa kojim ima ugovor do 30. juna 2026. godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda NK Celje Albert Rijera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC