Omladinci Crvene zvezde plasirali se u treće kolo Lige šampiona pobedom nad Banjikom iz Ostrave (4:1).

Izvor: MN PRESS

Omladinci Crvene zvezde igraće u trećem kolu Lige šampiona, a ukoliko i tamo odrade posao na pravi način - ukrstiće se sa nekim od timova koji su igrali grupnu fazu, u drugoj stazi ovog takmičenja. Zvezda je u dvomeču protiv Banjika iz Ostrave upisala ubjedljivu pobjedu, pošto je nakon remija u prvom meču (0:0) drugi riješila u svoju korist (4:1).

Junak meča bio je Dimitrije Šarić, autor najboljeg poteza na meču, dvostruki strijelac i dvostruki asistent na ovom meču. Pored njega pogađali su još Stojanović i Trač, a crveno-bijeli su mogli i ubjedljivije da savladaju češkog šampiona na pomoćnom terenu iza južne tribine stadiona "Rajko Mitić". Pogledajte detalje sa meča:

Vidi opis Zvezdini klinci plesali u Ligi šampiona: Zapamtime ime Dimitrije Šarić

Crvena zvezda će u trećem kolu Lige šampiona igrati protiv Šelburna ili Žiline, a ta dva tima tek treba da odigraju revanš. Prvi meč završen je 2:2 i jasno je da će tek nakon velike borbe biti odlučeno ko je novi evropski protivnik Crvene zvezde, odnosno tima koji sa mnogo uspjeha predvodi Nenad Milijaš.