Zvezdini klinci plesali u Ligi šampiona: Zapamtime ime Dimitrije Šarić

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Omladinci Crvene zvezde plasirali se u treće kolo Lige šampiona pobedom nad Banjikom iz Ostrave (4:1).

Omladinci Crvene zvezde plasirali se u treće kolo Lige šampiona Izvor: MN PRESS

Omladinci Crvene zvezde igraće u trećem kolu Lige šampiona, a ukoliko i tamo odrade posao na pravi način - ukrstiće se sa nekim od timova koji su igrali grupnu fazu, u drugoj stazi ovog takmičenja. Zvezda je u dvomeču protiv Banjika iz Ostrave upisala ubjedljivu pobjedu, pošto je nakon remija u prvom meču (0:0) drugi riješila u svoju korist (4:1).

Junak meča bio je Dimitrije Šarić, autor najboljeg poteza na meču, dvostruki strijelac i dvostruki asistent na ovom meču. Pored njega pogađali su još Stojanović i Trač, a crveno-bijeli su mogli i ubjedljivije da savladaju češkog šampiona na pomoćnom terenu iza južne tribine stadiona "Rajko Mitić". Pogledajte detalje sa meča:

Crvena zvezda će u trećem kolu Lige šampiona igrati protiv Šelburna ili Žiline, a ta dva tima tek treba da odigraju revanš. Prvi meč završen je 2:2 i jasno je da će tek nakon velike borbe biti odlučeno ko je novi evropski protivnik Crvene zvezde, odnosno tima koji sa mnogo uspjeha predvodi Nenad Milijaš.

Tagovi

FK Crvena zvezda Omladinska Liga šampiona omladinski fudbal

