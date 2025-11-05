Ovakvog Vladana Milojevića nikad niste vidjeli: Rekao sve što mu je na duši, dosta mu je svega

Pogledajte kako je Vladan Milojević reagovao na pitanje o ostavci i dolasku Alberta Rijere na klupu Crvene zvezde umjesto njega.

Crvena zvezda je u velikoj krizi, najvećoj u posljednjih osam godina. U tom periodu nijednom se nije dogodilo da je Zvezda četiri utakmice bez pobjede, od čega čak tri u srpskom prvenstvu, a trenutak za "vađenje" nije idealan - pošto u goste na stadion "Rajko Mitić" stiže francuski Lil.

Takođe, odluka kluba je i da ne mijenja trenera u ovom trenutku, iako se svima već čini da je Vladan Milojević u statusu vršioca dužnosti. O dolasku Alberta Rijere piše se već nedjeljama, niko iz Zvezde to nije ni demantovao, tako da djeluje da Milojević čeka kraj polusezone da "prepusti klupu" treneru iz Španije. U takvoj atmosferi nije lako raditi, a čini se i da se njemu sve smučilo i otvorio je dušu kao nikada. Pogledajte njegovo emotivno izlaganje:

Vladan Milojević pred Zvezda - Lil

Prema njegovim riječima, informacije da će na klupu reprezentacije Srbije - za šta je na kraju čestitao Veljku Paunoviću - i to da je "bivši" u Zvezdi sigurno su uticale na pad atmosfere i energije u samoj ekipi.

"Sigurno da je sve to uticalo na moju ekipu. Ja sam i tada, kad se prvi put tako nešto pominjalo, rekao da sam trener Crvene zvezde. Imam 55 godina, znam ko sam i šta sam, da sam vojnik kluba. Ja služim Crvenoj zvezdi. Moja ostavka nije sporna, došao sam u trenucima kada je bilo teško", rekao je Milojević.

"Vi znate ko je novi trener, ako je to novi trener? Znate ko je, koliku će platu da ima, kolike bonuse... To su stvari koje su mogle da se izbjegnu. Možda je postojao razlog zašto je to izašlo... Ponavljam, znam ko sam i šta sam i sa kim radim. Radim sa ljudskim gromadama, i to mi je jedino bitno. Rade Krunić je prije meča sa Pafosom dobio tri injekcije, ujutru, popodne i uveče. Rizikovao je da ne igra godinu dana. Zato mi je drago što radim sa ovim ljudima. I ja sam vojnik. Dva puta sam služio vojsku, u Mostaru i u Grčkoj, i sad služim Zvezdi".

"Gospodin Rijera kada bude došao, imaće skockanu ekipu. Nemojte da brinete, a ja ću biti vojnik Crvene zvezde", dodao je najuspješniji trener u istoriji kluba pred utakmicu sa Lilom.

Vladan Milojević spustio glavu i izlazi sa terena

