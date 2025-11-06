UŽIVO CRVENA ZVEZDA - LIL: I Arnautović i Radonjić, od prvog minuta!

Crvena zvezda će dočekati Lil na stadionu Rajko Mitić, uz brojne probleme koje ima u ovom dijelu sezone.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Crvene zvezde i Lila u četvrtak (18.45) igraju četvrto kolo Lige Evrope, a za ekipu srpskog šampiona ovo je jedan od najbitnijih mečeva sezone. Pobjeda bi mogla da "okrene" čitavu takmičarsku godinu, čak i remi bi bio kapitalan za energiju tima, dok bi poraz produžio agoniju koja traje već nedjeljama i koju je sve teže prekinuti kako vrijeme odmiče.

Meč pratite uživo u tekstualnom prenosu klikom na karticu "Razvoj događaja".