logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO CRVENA ZVEZDA - LIL: I Arnautović i Radonjić, od prvog minuta! 0
Marko Arnautović, fudbaler Crvene zvezde
Marko Arnautović, fudbaler Crvene zvezde
0

UŽIVO CRVENA ZVEZDA - LIL: I Arnautović i Radonjić, od prvog minuta!

Možda će vas zanimati

Možda će vas zanimati

Crvena zvezda će dočekati Lil na stadionu Rajko Mitić, uz brojne probleme koje ima u ovom dijelu sezone.

Marko Arnautović, fudbaler Crvene zvezde Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Crvene zvezde i Lila u četvrtak (18.45) igraju četvrto kolo Lige Evrope, a za ekipu srpskog šampiona ovo je jedan od najbitnijih mečeva sezone. Pobjeda bi mogla da "okrene" čitavu takmičarsku godinu, čak i remi bi bio kapitalan za energiju tima, dok bi poraz produžio agoniju koja traje već nedjeljama i koju je sve teže prekinuti kako vrijeme odmiče.

Meč pratite uživo u tekstualnom prenosu klikom na karticu "Razvoj događaja".

Možda će vas zanimati

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
18:04

Ovo je sastav Zvezde!

  • Mateus - Seol, Tebo Učena, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Hendel, Radonjić, Ivanić - Arnautović.
17:51

Milojević najavio Rijeru!

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević najavio je dolazak španskog stručnjaka Alberta Rijere, u obraćanju pred utakmicu protiv Lila. Podsjećamo, trener Celja već nedjeljama se pominje kao potencijalni nasljednik Milojevića, koji je blizu odlaska iz crveno-bijelog tabora - po drugi put u trenerskoj karijeri.

17:45

Tabela

Ovako stoje stvari poslije tri odigrana kola u Ligi Evrope:



Standings provided by Sofascore

17:43

Očekivani sastav

Koga će Vladan Milojević poslati na teren? Povrede, potpuno odsustvo forme, manjak kvaliteta pojedinaca... Čini se da izbor nije velik, odnosno da će šef stručnog štaba Crvene zvezde morati da se osloni na provjerene opcije.

17:33

Dobar dan

Četvrto kolo gurpne faze Lige Evrope donosi meč Crvene zvezde i Lila, koji bi mogao da bude izuzetno važan za srpskog šampiona. Nakon samo jednog osvojenog boda u prva tri meča Lige Evrope, kao i tri utakmice bez pobjede u domaćem prvenstvu, tim Vladana Milojevića je u krizi kakva mu se godinama nije desila.

UKRATKO

  • Crvena zvezda - Lil
učitaj još +

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije