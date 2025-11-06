UŽIVO CRVENA ZVEZDA - LIL: I Arnautović i Radonjić, od prvog minuta!

Crvena zvezda će dočekati Lil na stadionu Rajko Mitić, uz brojne probleme koje ima u ovom dijelu sezone.
Fudbaleri Crvene zvezde i Lila u četvrtak (18.45) igraju četvrto kolo Lige Evrope, a za ekipu srpskog šampiona ovo je jedan od najbitnijih mečeva sezone. Pobjeda bi mogla da "okrene" čitavu takmičarsku godinu, čak i remi bi bio kapitalan za energiju tima, dok bi poraz produžio agoniju koja traje već nedjeljama i koju je sve teže prekinuti kako vrijeme odmiče.
Meč pratite uživo u tekstualnom prenosu klikom na karticu "Razvoj događaja".
Ovo je sastav Zvezde!
- Mateus - Seol, Tebo Učena, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Hendel, Radonjić, Ivanić - Arnautović.
Milojević najavio Rijeru!
Trener Crvene zvezde Vladan Milojević najavio je dolazak španskog stručnjaka Alberta Rijere, u obraćanju pred utakmicu protiv Lila. Podsjećamo, trener Celja već nedjeljama se pominje kao potencijalni nasljednik Milojevića, koji je blizu odlaska iz crveno-bijelog tabora - po drugi put u trenerskoj karijeri.
Tabela
Ovako stoje stvari poslije tri odigrana kola u Ligi Evrope:
Standings provided by Sofascore
Očekivani sastav
Koga će Vladan Milojević poslati na teren? Povrede, potpuno odsustvo forme, manjak kvaliteta pojedinaca... Čini se da izbor nije velik, odnosno da će šef stručnog štaba Crvene zvezde morati da se osloni na provjerene opcije.
Četvrto kolo gurpne faze Lige Evrope donosi meč Crvene zvezde i Lila, koji bi mogao da bude izuzetno važan za srpskog šampiona. Nakon samo jednog osvojenog boda u prva tri meča Lige Evrope, kao i tri utakmice bez pobjede u domaćem prvenstvu, tim Vladana Milojevića je u krizi kakva mu se godinama nije desila.
UKRATKO
- Crvena zvezda - Lil