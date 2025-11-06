Šok terapija Vladana Milojevića: Nije slučajno pomenuo ovo ime, sa Lilom ćemo vidjeti jesu li ga shvatili

Vladan Milojević je pred meč sa Lilom pomenuo čak i Alberta Rijeru. Igrao je na kartu buđenja ekipe iz letargije. Vidjećemo hoće li mu uspjeti.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Vi već znate ko je novi trener Crvene zvezde. Sve ste to objavili, platu, bonuse. Ja sam vojnik Crvene zvezde, oba puta kada sam dolazio to je bilo u teškim trenucima. Tu sam da služim Crvenoj zvedi. Ja sam vojnik, služio sam vojsku u SFRJ, 1988. godine u Mostaru, služio sam vojsku i u Grčkoj. To da znate. Gospodin Rijera kad dođe, imaće skockanu ekipu, nemojte ništa da se brinete", rekao je Vladan MIlojević pred meč sa Lilom.

U 18:45 crveno-bijeli će istrčati na "Marakanu" i tražiće ne samo bodove, već i pobjedu koja bi prekinula crni niz kakav se u Zvezdi ne pamti. A to bi pored svih ostalih okolnosti trebalo da bude pobjeda za - Vladana Milojevića.

Nije slučajno pomenuo ime prvog kandidata da ga zamijeni na klupi, bila je to rukavica u lice. Glasinama, kritikama, ali i svojim igračima od kojih očekuje da igrom stanu iza njega.

Zvezda je u krizi, a bodovi su neophodni

Crvena zvezda je poslije tri kola Lige Evrope upisala samo bod protiv Seltika na svom terenu. a sada joj u goste dolazi Lil. Tim koji je treutno u samom vrhu Lige 1 ima već šest bodova u Evropi stiže u možda najnezgodnijem trenutku za crveno-bijele u posljednjih nekoliko godina.

Četiri utakmice zaredom je Crvena zvezda bez pobjede, od toga čak tri u domaćem šampionatu što je zaista nešto što se ne pamti. Nakon pobjede od 6:1 nad IMT-om upao je tim Vladana Milojevića u krizu i poražen je od Brage i Vojvodine, a remizirao je sa Radničkim i Radnikom.

Šta je problem?

"Da li je utakmica u teškom trenutku, mi ne možemo da bježimo. Da smo u krizi, jesmo. Da smo pričali o tome, jesmo. Na meni kao treneru je odgovornost, najveća. Dosta je toga i na igračima, mislim da smo se iskreno ispričali. Sad treba da djelujemo na terenu. Sad treba da vratimo Zvezdu gdje joj je mjesto. Nisam očekivao krizu u ovom obimu. Imali smo dosta povreda, povrijeđenih igrača, bez ritma, sa mnogo reprezentativaca... Drago mi je što ćemo sutra koliko-toliko imati igrački kadar. Vidim po igračima da jedva čekaju da počne", rekao je Milojević i time sažeo aktuelni trenutak Crvene zvezde.

Prije svega je Zvezda izgledala smušeno nazad, sa mnogo primljenih golova, a ako protiv Lila klikne i odbrana konačno sačuva Mateuša od naleta rivala to bi mogao da bude pokazatelj da je kriza prošlost.

Pukovnik ili... novi trener?

Izvor: MN PRESS

Nije samo pomenuti Albert Rijera povezivan sa Crvenom zvezdom, već je bilo i drugih imena koja su se provlačila. Pobjeda nad Lilom bi te glasine ućutkala, poraz bi bio megafon na kome bi se te priče pojačale.

Sa 30. pozicije na tabeli Lige Evrope i uz tri meča bez pobjede u Superligi Crvena zvezda može samo nagore. Vidjećemo da li će taj uspon krenuti od Lila, ili će morati da se čeka neka nova prilika.

(MONDO)

BONUS VIDEO: