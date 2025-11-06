logo
"Neće biti lakše, znaju se neke stvari ovdje": Vladan Milojević spreman da ode iz Zvezde

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
Trener Zvezde sa pomiješanim emocijama govorio poslije pobjede protiv Lila u Ligi Evrope

Vladan Milojević Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević ponovio je poslije trijumfa protiv Lila u Ligi Evrope da mu je svaka pobjeda sa Zvezdom nešto najljepše u Evropu. I istovremeno, ostavio je utisak da bi zaista mogla da bude njegova posljednja na klupi crveno-bijelih.

"Svaka pobjeda je lijepa, ali rekao sam i na konferenciji i ponoviću, počinjem i sam sebi da budem dosadan. Više je posvećena klubu od nas, stručnog štaba, ekipe i drago mi je zbog igrača. Rekao sam da mi je svaka pobjeda sa Zvezdom nešto najljepše u životu. Mogu da kažem da smo odigrali dobru utakmicu, taktički zrelu", rekao je poslije meča za TV Arena sport.

Zvezda je dočekala meč u dubokoj krizi, poslije evropskih poraza i superligaških kikseva i usred nagađanja da će Albert Rijera naslijediti Milojevića, o čemu je čak i on sam govorio.

Da li će sada biti lakše?

"Neće biti, isto će da bude, znaju se neke stvari ovdje. Doći će i taj decembar, ako ne dođe nešto ranije, da klub ide u neke mirnije vode."

Evo šta je rekao ekipi u svlačionici

Otkrio je šta je rekao ekipi na poluvremenu, pri rezultatu 0:0.

"Rekao sam im da preuzimam svu odgovornost, nemam problem, ako je potrebno sutra ću otići, ali da oni moraju da odu da igraju, da nisu zaboravili da fudbal igraju. Drugo poluvrijeme bilo je mnogo bolje nego prvo."

Kratko je analizirao utakmicu.

"Znao sam da ćemo da imamo problema u prvom poluvremenu i jednostavno, psihologija je imala veliku ulogu. Znali smo da će da izađu u visokom presingu, da igraju agresivno, 'one to one' po cijelom terenu i znao sam da ćemo gubiti loptu.

Radonjić je prvi put odigrao preko 80 minuta. Takođe je odigrao dobru utakmicu, mada očekujem mnogo više od njega. Bruno je ušao bez treninga, Saleta da ne pominjem. Rade se i polako vraća u svoju formu. Jednostavno, potrebna nam je ta energija, kao što je juče bila energija na utakmici Zvezda - PAO. Vidjeli ste kako su se borili košarkaši, rekao sam ekipi da je to vodilja, da ako nema energiju da je potražimo. Našli smo je u našim navijačima, po hladnom vremenu su došli i bodrili su nas, od srca im zahvaljujem", poručio je Milojević.

