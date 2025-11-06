"Evo, dajem ostavku i više nisam trener Zvezde, to želite?": Burna konferencija Vladana Milojevića na Marakani

Crvena zvezda je savladala Lil, a Vladan Milojević najmanje govorio o meču - mnogo više o dešavanjima u klubu i svom statusu.

Trener Zvezde Vladan Milojević održao je burnu konferenciju za novinare, na kojoj je skinuo sa srca se što se nakupilo prethodnih dana, kada je u medijima smjenjivan. Nekoliko puta je upitao novinare da li žele da podnese ostavku pred njima, u Medija centru stadiona "Rajko Mitić" i zamolio od svih "da se ne prave toše, jer svi znaju o čemu priča".

"Priča se stalno o mom statusu. Koliko vidim, većina je za to da odem iz kluba. Ja ću otići, nemam problem sa tim. Narod smatra da ja ne mogu više da pružim Crvenoj zvezdi. Pisali ste o tome, smjenjivali ste me, vrijeđali, vrijeđali moju porodicu. Pisali ste da sam selektor, ovakav i onakav. Bez obzira da li odem večeras ili sutra, mislim da sam nešto dao Crvenoj zvezdi. Malo. Ovi drugi koji budu dolazili neka daju više. Vi ste me smjenjivali, budite iskreni. Dovoljno sam iskusan, prošao sam kroz sve to. Nemam nikakav problem sa tim. Decembar je vrlo brzo", rekao je Vladan Milojević, očigledno odlazeći trener Crvene zvezde.

Nastavio je Milojević istim tonom.

"Gdje ste vidjeli da nemam motiv? Ako dam izjavu, budem arogantan, nervozan ili ljutit. Šta za mene i moju porodicu znači Crvena zvezda? Ja služim Crvenoj zvezdi, nisam trener. Prvi put znate kako sam došao. Niko nije želio da dođem. U drugom mandatu sam opet došao. Ja sam uvijek tu. Nemam gdje da bježim. Maksimalno posvećeno radim svoj posao. Gledam Zvezdu kao svoju porodicu. Ljudi mi šalju... 'Izdrži, još malo, nemoj da se objesiš.' Hoćete to da kažem? Dajem ostavku. Evo, od sada, večeras dajem ostavku. Ako će to da zadovolji javnost, klub ima moju ostavku. Valjda me navijači malo poštuju. Naravno da je sve uticalo na igrače. Niko mene nije okrenuo da pita. Na kraju ste me smijenili, smjenjujete me. Ako je problem da Vladan Milojević ode, evo sad sedam u kola i odlazim, neću sutra doći. Da bude bolje Crvenoj zvezdi", rekao je Vladan Milojević o odlasku.

Problemi u timu

Dotakao se trener "crveno-bijelih" i brojnih problema u timu.

"Morao bih svaki dan da izlazim ovdje i pričam šta se događa kod nas. Ajde, rekli smo da imamo tu krizu. Po parametrima, osim utakmice sa Bragom koju ne treba komentarisati jer nije bila dobra, sve ove utakmice su dobre. Protiv Surdulice koliko udaraca, protiv Vojvodine najbolje poluvrijeme i onda se srušilo. Nije do igrača, to je neki pritisak. Mladi su ljudi, ima tu uticaja i njihove okoline. To nam je isrpilo energiju. Imali smo ozbiljne probleme sa povredama. Na klupi je bio Kostov, Avdić, Damjanović... Nemamo Olajinku, od kojeg smo očekivali dosta. Povreda ga je usporila. Radonjić je odigrao 80 minuta, ne znam kad je posljednji put odigrao. Marko Arnautović nije spreman fizički. Da ne pričam o Kataiju. Bruno Duarte igra sa polomljenim palcem. Rade Krunić je van forme. Moj stručni štab i ja kad izvodimo tim moramo da pravimo druge mehanizme. Vidjeli smo tandem Veljković - Tebo, oni prvi put igraju. Veljković je igrao lijevo, Teba smo probali lijevo, desno... To su sve takmičarske utakmice, mi nemamo vremena, ni ne treniramo. Došla je rezultatska kriza. Nadam se da je to iza nas. Svakako treba uživati u današnjoj utakmici i pobjedi", ispričao je trener Zvezde.

Da li može da bude euforije?

"Mi kao narod nemamo sredinu. Uvijek idemo u krajnost. Ponašaćemo se isto kao što smo se ponašali. Liga Evrope nam je cilj koji smo zartali kada nismo ušli u Ligu šampiona. Niste od mene čuli nikakvo obećanje. Ovo je fudbal, sve je moguće. Želim da pričamo o današnjoj utakmici. Moglo je da bude i neriješeno. Imamo tri takmičenja, imamo jako tešku utakmicu protiv Spartaka. Niko od nas nije želio da upadne u ovo što smo upali. Niti čitam komentare, niti imam mreže... Znam ko sam i šta sam, ovo ostalo...", rekao je trener Zvezde.

Na kraju je istakao da ne osjeća teret.

"Čvrsto stojim na zemlji, kad smo pravili istorijske pobjede nisam se radovao. Nemam ja neki teret. To su moja djeca, ovo je moj klub. Uradio sam šta sam smatrao da treba da uradim. Ništa više i ništa manje. Da bodrim ove momke, da preuzmem odgovornost. Svaka pobjeda je dobra. Imali smo niz rezultata, svuda je to normalno... Kod nas je to dignuto na veći nivo. Odigrali smo dobru i kvalitetnu utakmicu. Sam teret... Nisam ga nikad osjećao", rekao je Milojević.