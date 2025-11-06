Koliko je Zvezda zaradila u Ligi Evrope: Pobjeda protiv Lila donijela još novca na "Marakanu"

Crvena zvezda uz bodove dobija i finansijsku nagradu UEFA za pobjedu protiv Lila.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezdapobjedom protiv Lila zaradila je 450 hiljada evra iz nagradnog fonda UEFA. Uz premiju za remi protiv Seltika, zarada šampiona Srbije u evro-takmičenju ove sezone je 600.000 evra, zajedno sa 4,31 milion evra koliko je garantovano učesnicima ligaške faze.

Zvezda je povratkom u borbu za plasman ponovo ušla u igru za još 300 hiljada evra nagrade, koliko će dobiti svaki klub koji prođe osnovnu fazu. Uz to, ekipe koje prođu plej-of (šesnaestinu finala), zaradiće po 1,75 miliona evra, potom će mjesto u četvrtfinalu biti nagrađeno sa 2,5 miliona evra, u polufinalu 4,2 miliona evra, finale će biti nagrađeno sa sedam miliona, a osvajač Lige Evrope zaradiće šest miliona evra.

Crvenu zvezdu u nastavku ligaškog dijela čekaju još četiri utakmice - pročitajte njen raspored i pogledajte stanje na tabeli.