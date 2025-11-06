logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koliko je Zvezda zaradila u Ligi Evrope: Pobjeda protiv Lila donijela još novca na "Marakanu"

Koliko je Zvezda zaradila u Ligi Evrope: Pobjeda protiv Lila donijela još novca na "Marakanu"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda uz bodove dobija i finansijsku nagradu UEFA za pobjedu protiv Lila.

Koliko je Zvezda zaradila u Ligi Evrope Izvor: MN PRESS

Crvena zvezdapobjedom protiv Lila zaradila je 450 hiljada evra iz nagradnog fonda UEFA. Uz premiju za remi protiv Seltika, zarada šampiona Srbije u evro-takmičenju ove sezone je 600.000 evra, zajedno sa 4,31 milion evra koliko je garantovano učesnicima ligaške faze.

Zvezda je povratkom u borbu za plasman ponovo ušla u igru za još 300 hiljada evra nagrade, koliko će dobiti svaki klub koji prođe osnovnu fazu. Uz to, ekipe koje prođu plej-of (šesnaestinu finala), zaradiće po 1,75 miliona evra, potom će mjesto u četvrtfinalu biti nagrađeno sa 2,5 miliona evra, u polufinalu 4,2 miliona evra, finale će biti nagrađeno sa sedam miliona, a osvajač Lige Evrope zaradiće šest miliona evra.

Crvenu zvezdu u nastavku ligaškog dijela čekaju još četiri utakmice - pročitajte njen raspored i pogledajte stanje na tabeli.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope Lil

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC