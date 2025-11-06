Zvezda se vratila u igru u Ligi Evrope: Skočila na tabeli, a teži raspored je ostao iza nje

Crvena zvezda pobjedom protiv Lila popravila svoju situaciju na tabeli Lige Evrope

Crvena zvezda je pobjedom protiv Lila sačuvala šansu za plasman u sljedeću fazu Lige Evrope. Golom Marka Arnautovića na "Marakani", crveno-bijeli su osvojili četvrti bod u drugom po snazi evro-takmičenju.

Poslije remija protiv Seltika ove jeseni na svom terenu, Zvezda se prvim trijumfom izjednačila na tabeli sa timovima koji su u plej-of zoni. Podsjetimo, ekipe koje zauzmu pozicije od prvog do osmog mjesta igraće direktno u osmini finala, narednih osam timova biće povlašćeno u plej-ofu (šesnaestini finala), a narednih osam timova biće "nenosioci" u toj fazi.







Pred Zvezdom su sada još četiri utakmice, "na papiru" lakše od dosadašnjih protiv Seltika (1:1), Porta (1:2), Brage (0:2) i Lila (1:0).

Zvezda - FCSB 27. novembar

Šturm - Zvezda 11. decembar

Malme - Zvezda 22. januar

Zvezda - Selta 29. januar

Zvezda je ove decenije dva puta igrala nokaut fazu Lige Evrope, osminu finala protiv Rendžersa u zimu 2022. i šesnaestinu finala protiv Milana sezonu ranije, u zimu 2021. godine - oba puta pod vođstvom, Dejana Stankovića.

Ove, turbulentne jeseni, na čelu sa svojim najuspješnijim trenerom u novijoj istoriji Vladanom Milojevićem pokušava da još jednom prođe jesen u Ligi Evrope, mada nije izvjesno da će sa njim ostati do kraja te borbe. Danima se najavljuje dolazak trenera Celja, Španca Alberta Rijere, a te informacije neizbježno dolaze i do Milojevića, koji je pod utiskom tako komplikovane situacije govorio i poslije meča protiv Lila.

"Da li će sada biti lakše? Neće, znaju se neke stvari ovdje", rekao je Vladan Milojević u miks-zoni, tokom emotivnog razgovora sa novinarom Arene sport. Pred njegovim timom je utakmica protiv Spartaka u Subotici 9. novembra, a onda novembarska pauza zbog mečeva reprezentacije. I veliko je pitanje da li će i nakon tog kratkog odmora na Zvezdinoj klupi i dalje biti isti trener.