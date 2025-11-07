logo
Zvezdan Terzić se oglasio porukom za Vladana Milojevića: "Izdržali smo sve napade da se smijeni"

Zvezdan Terzić se oglasio porukom za Vladana Milojevića: "Izdržali smo sve napade da se smijeni"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Generalni direktor Crvene zvezde oglasio se nakon trijumfa protiv Lila u Ligi Evrope.

Zvezdan Terzić o Vladanu Milojeviću Izvor: TV Arena sport/Screenshot/Dušan Milenković/ATA images

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić oglasio se poslije pobjede protiv Lila na "Marakani" i uputio čestitke ekipi, a na prvom mjestu treneru Vladanu Milojeviću.

"Prije svega, sve pohvale zaslužuje Vladan Milojević, koji je bio pod strahovitim pritiskom prije svega medija. Ponosan sam i na rukovodstvo Crvene zvezde, koje je izdržalo sve pritiske i napade da se Milojević smijeni. Ne pamtim kada se u istoriji desilo da Zvezda u domaćoj ligi bude tri utakmice bez pobjede", rekao je Terzić za TV Arena sport.

Poslije niza utakmica bez pobjede (Braga, Radnički, Vojvodina, Radnik), crveno-bijeli su se trijumfom protiv Lila vratili u igru za plasman u sljedeću fazu Lige Evrope pred novembarsku pauzu.

"Ostali smo čvrsti. Zvezda je kroz svoju istoriju pokazivala stabilnost i nikad ili veoma rijetko je smjenjivala trenera u toku sezone. Tu je pokazivala stabilnost kluba, kada je teško stala je uz trenera, jer vjerujemo da će se iz krize izaći. Sve čestitke prije svega Vladanu Milojeviću, jer je bio pod najvećim pritiskom, a onda i svim igračima čestitam na velikoj pobjedi", rekao je Terzić.

Milojević održao burnu konferenciju

Nakon utakmice, Vladan Milojević održao je burnu konferenciju za novinare i još jednom govorio o svom mogućem odlasku iz kluba, kao i o dolasku Alberta Rijere, Španca koji se nedjeljama dovodi u vezu sa crveno-bijelima.

Takođe, u izjavi za TV Arena sport posle meča u "miks zoni" takođe je govorio vidno pod emocijama.

"Da li će biti lakše? Neće biti, isto će da bude, znaju se neke stvari ovdje. Doći će i taj decembar, ako ne dođe nešto ranije, da klub ide u neke mirnije vode", kazao je trener Zvezde nakon trijumfa.

Tagovi

FK Crvena zvezda Vladan Milojević Liga Evrope Zvezdan Terzić

