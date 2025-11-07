logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Superkompjuter izračunao šanse Zvezde: Arnautović je sve promijenio u sekundi

Superkompjuter izračunao šanse Zvezde: Arnautović je sve promijenio u sekundi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ovo su velike vijesti za Crvenu zvezdu koju vide kao učesnika šesnaestine finala Lige Evrope.

Šanse Zvezde za nokaut fazu Lige Evrope Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nije bila u dobroj situaciji poslije tri kola grupne faze Lige Evrope, ali su se prethodne noći pobjedom protiv Lila (1:0) i sa velika tri boda njeni izgledi drastično popravili. Pogodak iskusnog Marka Arnautovića sa "bijele tačke" u 85. minutu je navijačima opet vratio osmijeh na lice jer je sada opet u konkurenciji za prolazak u drugi dio takmičenja.

Na pola grupne faze, Crvena zvezda ima četiri boda i sada joj prestoje - makar u teoriji - lakše utakmice od onih koje je već odigrala protiv Seltika, Porta, Brage i Lila. Zato i superkompjuter kaže - Crvena zvezda ide dalje.

Kakve su šanse za prolaz?

Specijalizovani profil "Football Meets Data", čiji algoritam daje prognoze o prolasku u narednu rundu takmičenja Lige Evrope, označio je Zvezdu kao jedan od 24 tima koji prolaze dalje.

Preciznije, Zvezda je po njihovoj procjeni prva iznad crte, ali sa velikim izgledima da tako i ostane - čak 63 odsto su šanse da će Zvezda proći u šesnaestinu finala. Za korak više, pošto prednost imaju timovi koji su u najboljih osam i "preskaču" jedan korak, to će biti jako teško i šanse su svega 2 odsto.


S kim Zvezda treba da igra do kraja?

Dok traje saga oko trenera, gdje je i dalje neizvjestan status Vladana Milojevića jer ga navodno mijenja Albert Rijera, važno je reći da Zvezda ima pred sobom još četiri utakmice - dvije ove kalendarske godine i još dvije iduće.

Evo rasporeda Crvene zvezde do kraja grupne faze Lige Evrope:

  • Crvena zvezda - FCSB (27. novembar, 21.00)
  • Šturm - Crvena zvezda (11. decembar, 18.45)
  • Malme - Crvena zvezda (22. januar, 18.45)
  • Crvena zvezda - Selta (29. januar, 21.00)

Pogledajte i kako trenutno izgleda tabela:



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope Marko Arnautović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC