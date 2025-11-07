Ovo su velike vijesti za Crvenu zvezdu koju vide kao učesnika šesnaestine finala Lige Evrope.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nije bila u dobroj situaciji poslije tri kola grupne faze Lige Evrope, ali su se prethodne noći pobjedom protiv Lila (1:0) i sa velika tri boda njeni izgledi drastično popravili. Pogodak iskusnog Marka Arnautovića sa "bijele tačke" u 85. minutu je navijačima opet vratio osmijeh na lice jer je sada opet u konkurenciji za prolazak u drugi dio takmičenja.

Na pola grupne faze, Crvena zvezda ima četiri boda i sada joj prestoje - makar u teoriji - lakše utakmice od onih koje je već odigrala protiv Seltika, Porta, Brage i Lila. Zato i superkompjuter kaže - Crvena zvezda ide dalje.

Kakve su šanse za prolaz?

Vidi opis Superkompjuter izračunao šanse Zvezde: Arnautović je sve promijenio u sekundi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Specijalizovani profil "Football Meets Data", čiji algoritam daje prognoze o prolasku u narednu rundu takmičenja Lige Evrope, označio je Zvezdu kao jedan od 24 tima koji prolaze dalje.

Preciznije, Zvezda je po njihovoj procjeni prva iznad crte, ali sa velikim izgledima da tako i ostane - čak 63 odsto su šanse da će Zvezda proći u šesnaestinu finala. Za korak više, pošto prednost imaju timovi koji su u najboljih osam i "preskaču" jedan korak, to će biti jako teško i šanse su svega 2 odsto.

[ UEL race for Top 8/24 - as of 7 Nov]



Change in Top 8:



IN: Betis, Celta

OUT: Lille, Bologna



Change in Top 24:



IN: Crvena zvezda

OUT: Go Ahead Eagles



Full probabilities and scenarios available in our FMD Simulatorpic.twitter.com/TDWkF7pRBj — Football Meets Data (@fmeetsdata)November 7, 2025



S kim Zvezda treba da igra do kraja?

Dok traje saga oko trenera, gdje je i dalje neizvjestan status Vladana Milojevića jer ga navodno mijenja Albert Rijera, važno je reći da Zvezda ima pred sobom još četiri utakmice - dvije ove kalendarske godine i još dvije iduće.

Vidi opis Superkompjuter izračunao šanse Zvezde: Arnautović je sve promijenio u sekundi Crvena Zvezda - Lil Crvena Zvezda - Lil Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Evo rasporeda Crvene zvezde do kraja grupne faze Lige Evrope:

Crvena zvezda - FCSB (27. novembar, 21.00)

Šturm - Crvena zvezda (11. decembar, 18.45)

Malme - Crvena zvezda (22. januar, 18.45)

Crvena zvezda - Selta (29. januar, 21.00)

Pogledajte i kako trenutno izgleda tabela:



