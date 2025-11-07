Sve je eksplodiralo u Marku Arnautoviću: Zbog ovoga se zakleo Mihi i održao je riječ

Važan gol Marka Arnautovića u Evropi u dresu Crvene zvezde i bura emocija u njemu.

Crvena zvezda je bila u velikoj krizi i to je bio poziv Marku Arnautoviću da reaguje. Kao najiskusniji i najplaćeniji igrač ekipe, osjetio je veliku odgovornost, a svaki njegov potez protiv Lila govorio nam je koliko mu je stalo, koliko se nervira, koliko želi da pobijedi...

I uspeo je na kraju. Marko Arnautović postigao je gol iz penala u 85. minutu za pobjedu Crvene zvezde protiv Lila 1:0, a vrlo brzo više nije mogao da stoji na nogama. Slavio je sa istokom i ljubio je travu na "Marakani", a kada ga je Vladan Milojević izveo iz igre, okrenuo se ka zapadu i "proključao". Pogledajte trenutak kada je proslavio gol sa navijačima i pokazao emociju zbog koje je i došao u Zvezdu:

Uslijedilo je veliko slavlje i sa najvatrenijim navijačima ispod sjeverne tribine, gdje je Arnautović stigao i da zapjeva, pa smo tako posle dužeg vremena vidjeli osmijeh na licima fudbalera Crvene zvezde:

"Navijači, volim vas najviše", poručio je Arnautović dok je odlazio sa terena na koji je došao zbog Siniše Mihajlovića.

"Ne mogu da opišem kakav sam odnos imao sa njim. On je meni kao brat. Otac. Drug. Sve je bio za mene. Baš kada sam došao i pitao sam šta mogu da vidim da su oni dali za Sinišu Mihajlovića i rekli su mi za tribinu i kada sam silazio dole, meni je tu došla jedna energija, naježim se. Mene emocije hvataju čim pričam o njemu".

"Rekao sam juče kad sam napravio taj klip, dosta smo pričali o Zvezdi, dosta sam bio s njim i u bolnici, kući, uvijek sam pričao u bolnici. Rekao mi je...", kazao je Arnautović koga su u tom trenutku suze prekinule, ali je odlučio da nastavi u svom prvom intervjuu za Zvezdu: "U redu je, želim da pričam. Zamolio me je Siniša Mihajlović jednu stvar i tako je htio on, tako je hteo Bog. Htio sam da mu ispunim želju, a i moja je to želja bila da se vratim u Zvezdu".

