"Samo u tom slučaju ja odlučujem": Albert Rijera se oglasio o dolasku u Crvenu zvezdu

Španski trener Albert Rijera progovorio je o potencijalnom dolasku u Crvenu zvezdu.

Saga oko novog trenera Crvene zvezde nastavlja se i dobila je ko zna koju po redu epizodu. Dok je Vladan Milojević držao nikad emotivniju konferenciju za medije, gdje je govorio o svom "poljuljanom" statusu i navodnom odlasku ove zime, njegov potencijalni nasljednik Albert Rijera takođe je bio upitan o budućnosti.

Nakon nastavka sjajne serije sa Celjem, koje je upisalo i treću pobjedu u isto toliko utakmica Konferencijske lige, Rijera je stao pred novinare s osmijehom - u želji da pokaže da je i dalje srećan. Kako je ranije rekao, kad ne bude - više neće biti u Celju.

"Vidiš na meni da sam srećan? Vidiš. Onda sam ti već odgovorio na pitanje", rekao je Rijera na konferenciji za medije koju prenosi "Mozzart Sport": "Ja ne mogu da potpišem ništa dok imam ugovor ovdje. Ako stigne odgovarajuća ponuda bilo za trenera ili igrača. Ko mora da je prihvati? Ne mogu ja, već klub".

"Ja sam srećan. Ako se pojavi nekakva situacija, ponuda, interesovanje... U redu, sljedeći korak je da predsjednik, ako je zainteresovan (da prihvati ponudu) dođe do mene i da pričamo. Tada ja odlučujem", rekao je Rijera.

Šta je rekao Rijerin agent?

Za to vrijeme na "Marakani" je bio Endi Bara - agent Alberta Rijere. Gledao je utakmicu Zvezde i Lila iz lože, potom ga je sa stadiona ispratio generalni direktor Zvezdan Terzić, a kratko smo čuli i šta ima da kaže o statusu svog klijenta.

"Ne znam, stvarno ne znam...", rekao je Bara za "Žurnal" i potom je upitan ko zna, ako Rijerin agent ne zna: "Teško je pričati o tome. Mnogo zavisi od Celja. Mora Celje da pristane na takvo nešto", dodao je poznati hrvatski agent koji se inače brine i o karijeri Timija Maksa Elšnika.

Ko je Albert Rijera?

Bivši španski fudbaler Albert Rijera već godinama radi u Sloveniji gdje je do sada vodio Olimpiju iz Ljubljane i dva puta Celje. Sa "zmajčekima" ima duplu krunu, a sa Celjem je lane osvojio Kup Slovenije i ušao u Konferencijsku ligu u kojoj za sada igra bez greške. Takođe, ekipa je prvoplasirana u slovenačkom prvenstvu.

"Albert Rijera trenutno ima ugovor sa Celjom. Ako ga Spartak želi moraće da plati pozamašnju obeštećenje koje ćemo sami da odredimo. Nije vjerovatno da će nas Rijera sada napustiti zbog bilo kog drugog kluba. Celje igra Ligu konferencije i vodi na tabeli slovenačkog šampionata. A, Albert nije čovjek koji nešto ostavlja na pola posla", naglasio je direktor slovenačkog kluba Genadij Golubin koji je spreman da "odriješi kesu" za Španca.

Osim interesovanja Crvene zvezde, spominje se da je za Alberta Rijeru zainteresovan i Spartak iz Moskve.

