Zvezda konačno pobijedila u Superligi: Vaslije Kostov donio prvo mjesto na tabeli

Crvena zvezda pobijedila i vratila se na vrh tabele u Superligi Srbije.

Izvor: MN PRESS

Nakon tri meča u kojima Crvena zvezda nije zabilježila pobjedu u Superligi Srbije, taj neugodan niz prekinut je na gostovanju u Subotici! Ekipu Vladana Milojevića do pobjede 3:2 na sjeveru Srbije vodio je Vasilije Kostov, a meč Spartaka i Zvezde bio je izuzetno zanimljiv.

Već u uvodnoj fazi utakmice poništena su dva gola domaćeg tima - Bonsu Osei je tresao mrežu, ali jednom je linijski sudija signalizirao ofsajd, a jednom je VAR tehnologija prijavila glavnom arbitru da je ofanzivac subotičkog tima igrao rukom. Zvezda je na to odgovorila šansama Brune Duartea, ali i golom Vasilija Kostov koji je ostao sam na petercu i iskoristio centaršut Felisija Milsona.

Drugi gol Zvezde, na početku nastavka meča, postigao je Frenklin Tebo Učena jer se najbolje snašao u kaznenom prostoru. Bio je to početak vrlo konfuznog perioda - u roku od osam minuta vidjeli smo čak četiri gola. Tomović je iskoristio penal koji je napravio Leković, a Bonsu Osei postigao treći gol, prvi koji je priznat. Ipak, tačku je stavio Kostov, drugim pogotkom na ovoj utakmici.