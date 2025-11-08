"Ruska liga je dva nivoa iznad srpske": Fudbaler Crvene zvezde otkrio bolnu istinu

Lijevi bek Nair Tiknizjan igra za Crvenu zvezdu, a očigledno ga je u Srbiju privukla samo šansa da nastupa u Evropi.

Izvor: MN PRESS

Fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan stigao je prije nekoliko mjeseci u srpski fudbal, a čini se da za sada nije impresioniran onim što je vidio. Dok u crveno-bijelom dresu kombinuje igranje u Superligi Srbije i Ligi Evrope, reprezentativac Jermenije ističe da kvalitet u srpskom šampionatu i nije baš na zavidnom nivou.

Nakon nekoliko godina koje je proveo u elitnom rangu ruskog fudbala, Nair Tiknizjan je kompetentan da uporedi ta dva takmičenja. I nema nikakvu dilemu - u Srbiji se igra lošiji fudbaler nego u Rusiji, iako je ta zemlja pod sankcijama UEFA i FIFA zbog kojih su brojne zvijezde napustile svoje ekipe.

"Neću da lažem i tvrdim da je prvenstvo Srbije jače od ruskog. Ne, naprotiv, ruska liga je za dva nivoa jača, i to sam znao kada sam dolazio u Srbiju. Ali ovdje postoji nešto što, nažalost, trenutno u Rusiji nema - evropska takmičenja", rekao je Tiknizjan i dodao: "Danas igraš protiv Spartaka iz Subotice, a već za tri dana protiv Lila. Brzina donošenja odluka je potpuno drugačija. Zato, kada igraš u domaćem prvenstvu, moraš da radiš maksimalno, bez obzira na protivnika. To je ovdje osnovno pravilo, osnovna postavka."

Tiknizjan je rođen u Sankt Peterburgu, a u elitnom rangu ruskog fudbala igrao je za CSKA iz Moskve i Lokomotivu iz Moskve. Bio je svojevremeno na pozajmici u Avangardu iz Kurska, gdje je veoma kratko igrao u drugoligaškom društvu. Prethodnih nedjelja pisalo se o njegovom odlasku iz Crvene zvezde, jer je navodno evropski velikan zainteresovan da ga kupi!