"Niti mi se sviđa ovakva igra, nit' se radujem pauzi": Vladan Milojević ima 10 dana da pronađe odgovor

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević sa pomiješanim emocijama je sjeo pred novinare poslije pobjede protiv Spartaka u Subotici. Njegov tim je ispustio vođstvo 2:0, pa ipak trijumfovao 3:2 i taj način ga nije zadovoljio - najblaže rečeno.

"Šta da kažem... I pred ovu utakmicu sam rekao da se ovakva igra meni uopšte ne sviđa. Trener sam koji voli da kontroliše utakmicu, ali u jednom trenutku je bilo kao i u Novom Sadu (u porazu od Vojvodine). U jednom trenutku nam se utakmica otrgla iz ruku. Pri rezultatu 1:0 je Spartak promašio izglednu šansu, mi smo dali gol za 2:0, a onda se desilo šta se desilo".

Spartakovim golovima prethodile su greške igrača Zvezde, skrivljeni penal Stefana Lekovića i veliki kiks Timija-Maksa Elšnika u opasnoj zoni.

"Da li je to nepažnja, zamor, ne znam šta je... Ali jednostavno, u ovom trenutku odgovor moram da nađem, a naći ću ga sigurno uz dublju analizu. Takve stvari ne smiju da nam se dešavaju. Sad smo pobijedili, u Novom Sadu smo izgubili ,ali ako vodite 2:0, a vi ste Crvena zvezda, ne smijete da dolazite u takvu situaciju"

"Ne radujem se ovoj pauzi"

Pred Zvezdom je pauza od 10 dana do naredne utakmice - u Kupu Srbije protiv Slovena iz Rume u gostima.

"'Ajde, malo ćemo se odmoriti, ali se puno i ne radujem ovoj pauzi, jer znam da će mi opet igrači igrati u sedam-osam dana, jer su standardni u svojim reprezentacijama. Strani igrači će putovati na razne kontinente da igraju, a mi već za desetak dana imamo kup utakmicu", dodao je Milojević.

Poželio je sreću Đorđu Tutoriću, nekadašnjem igraču Zvezde, a sada treneru Spartaka.

"Čestitam mom kolegi Đorđu, želimo mu uspješnu trenersku karijeru. Na početku je, znam ga kao dečka, momka, i njemu i Vidaku želim da naprave dobre stvari. Spartak prema današnjoj igri sigurno ne zaslužuje trenutnu poziciju i želim od srca da krenu u najbitnije, možda i da slabije igraju, a da uzimaju bodove. Neka ostvare svoje ciljeve", kazao je Milojević.

"Meni kao mladom treneru puno znači"

Tutorić je uzvratio lijepe riječi.

"Hvala Vladanu Milojeviću na lijepim riječima i podršci, meni kao mladom treneru, novom u ovoj priči sve to mnogo znači. Želim i Zvezdi sve najbolje u nastavku takmičenja, da ostvare sve ciljeve koje su zacrtali. Danas smo možda i bojažljivo igrali, imali problem na sredini terena, ali ne mogu da zamjerim momcima jer smoi igrali drugo poluvrijeme fanatično, borili se za svaki korner, aut i tako bi Spartak uvijek trebalo da igra kod kuće. Hvala i publici što je došla u priličnom broju i dala nam vjetar u leđa", rekao je Đorđe Tutorić.







