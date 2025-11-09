Zvezdu vratio na vrh biser od 17 godina: Pogledajte kako je Vasilije Kostov riješio dramu u Subotici

Talentovani ofanzivac Zvezde Vasilije Kostov bio dvostruki strijelac na gostovanju Spartaku

Izvor: MN PRESS

Mladi ofanzivni vezista Vasilije Kostov (17) donio je pobjedu Crvenoj zvezdi protiv Spartaka u Subotici. U utakmici u kojoj su crveno-bijeli ponovo ispustili dva gola prednosti, biser Beograđana našao je način da se izbori sa velikim kiksevima odbrane i veznog reda i da vrati ekipu na vrh tabele.

Prvi gol postigao je rutinski, u 31. minutu bio je kraj desne stative, a zatim iskoristio centaršut Milsona sa lijeve strane. Odbrana Subotičana ga je potpuno zaboravila i on je to kaznio rutinskim pogotkom.

Pogledajte:

Prvi gol na meču Spartak - Zvezda u Subotici. Izvor: YouTube/Arena sport

Drugi gol dao je u mnogo dramatičnijoj situaciji po Zvezdu, nakon velikog kiksa Timija-Maksa Elšnika i poslije ispuštenog vođstva sa 0:2 na 2:2. Ofanzivac crveno-bijelih Bruno Duarte uradio je skoro sve što je bilo potrebno u tom 70. minutu, poslao loptu u peterac sa lijeve s trane, a tamo je Kostov uz dosta sreće dao drugi gol, za konačnih 2:3. Lopta je rikošetirala i od nogu Kostova i defanzivaca Spartaka i završila iza leđa golmana domaćih Aleksandra Vulića.

Pogledajte gol Kostova za konačnih 2:3 na semaforu u Subotici.

Peti gol na utakmici u Subotici. Izvor: YouTube/Arena sport

Kostov je tako postigao šest golova ove sezone, pet u Superligi, uz njegov gol dosadašnje karijere, protiv Porta na stadionu "Dragao".