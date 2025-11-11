Zagrebački Dinamo u klinču sa Crvenom zvezdom: Počela borba za trenera Alberta Rijeru

Albert Rijera je na meti Crvene zvezde i Dinama iz Zagreba i na zimu će donijeti konačnu odluku.

Albert Rijera viđen je kao novi trener Crvene zvezde od zime, kada svoju misiju završi Vladan Milojević, međutim izgleda da situacija nije tako jednostavna. Znamo da Celje neće da pusti Rijeru bez obeštećenja, da se u sve umiješao i Spartak iz Moskve, dok sada stižu informacije da Zvezda konkurenciju dobija i u Dinamu iz Zagreba.

Zbog sve slabijih rezultata Marija Kovačevića, i njemu se sprema sličan scenario kao i Milojeviću, tako da je jedan od glavnih kandidata za klupu "modrih" Albert Rijera. S obzirom da je njegov agent Endi Bara i te kako uticajan na "Maksimiru", posebno od kada je doveo Danija Olma i prodao ga u skupocjenom transferu, ovo ne djeluje kao nerealan scenario i zato će Zvezda morati da pripazi.

Prema informacijama "Germanijaka", Rijera je jedan od šestorice kandidata i spominju se još Matjaž Kek, Zoran Zekić, Jerko Leko, Igor Bišćan i Albert Kapeljas, a konačna odluka se - kao i u Zvezdi - očekuje na zimu.

Vidjećemo šta će odlučiti Zvonimir Boban koji je od ljetos u klubu i već sada se čini da je sa Marijom Kovačevićem pogriješio.

Ko je Albert Rijera?

Nekadašnji španski fudbaler napravio je čudo sa slovenačkim Celjem prošle sezone kada je osvojio Kup Slovenije. Plasmanom u Konferencijsku ligu već je napravio veliki uspjeh, a tamo nije stao - nastavio je da pruža odlične partije i Celje ima za sada devet maksimalnih bodova dok je u prvenstvu Slovenije na prvom mjestu.

Ovo mu je drugi mandat u Celju, a radio je već u Olimpiji iz Ljubljane s kojom je osvojio duplu krunu, dok je kratko vodio i Bordo. Što se tiče igračkih dana, pamtimo ga najviše iz Espanjola, Liverpula i Sitija.