Trener kojeg želi Crvena zvezda prevario pravila u Sloveniji: Albert Rijera odmah izveo golmana (18)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Albert Rijera napravio izmjenu u prvom minutu, prevario pravila u Sloveniji i osramotio svog fudbalera Tijana Zorka (18).

Albert Rijera prevario pravila u Sloveniji Izvor: Icon Sport / ddp USA / Profimedia

Derbi 15. kola u Sloveniji odigrali su Celje i Bravo (0:0), a tim španskog stručnjaka Alberta Rijere nije uspio da ostvari pobjedu i tako dodtno uveća već ogromnu prednost na vrhu tabele. Ovaj meč neće se dugo pamtiti među navijačima dva tima, ali će ostati karakterističan zbog jednog poteza koji je izveo trener koji se već nedjeljama povezuje sa dolaskom u Crvenu zvezdu.

Albert Rijera je iskoristio rupu u pravilima, može se reći čak i da je zloupotrebio pravilnik, a njegova žrtva je Tijan Zorko (18) koji je na terenu proveo tek nekoliko sekundi. Za razliku od Superlige Srbije u kojoj je pravilo tako formulisano da mladi igrači stvarno moraju da igraju, u Sloveniji je drugačije - meč mora da počne jedan igrač koji može da nastupa za mladu reprezentaciju. Znači, potrebno je da bude Slovenac i da ima manje od 21 godine, a Zorko ispunjava oba kriterijuma.

I zbog toga se našao u startnoj postavi. Na njegovu žalost, debitantski nastup u seniorskoj konkurenciji potrajao mu je nekoliko sekundi, jer je Rijera odmah u prvom minutu napravio izmjenu! U igru je ušao Žan-Luk Leban (22), dugogodišnji golman mlađih kategorija Evertona. Leban nije imao mnogo posla u nastavku meča, vjerovatno bi i Zorko mogao da sačuva mrežu na ovom meču, ali za to nije dobio priliku.

Problem u igračkom kadru Celja nastao je jer Albert Rijera nema veliki fond mladih slovenačkih fudbalera na koje može da se osloni u ovoj sezoni. tokom prvih 14 utakmica u prvenstvu njegov "bonus" bio je Florjan Jevšenak (20) koji se ovog puta našao na klupi za rezerve i uopšte nije ulazio u igru tokom meča. Zato je Rijeri bio potreban neki drugi mladi fudbaler, a ispostavilo se da je golman Zorko idealan kandidat da vrlo brzo bude zamijenjen.

Na klupi za rezeve ostao je i treći golman Luka Kolar (20), a loša vijest za Celje je da defanzivac Gašper Vodeb (22) zbog godina više nije kandidat za mladu reprezentaciju. Pitanje je šta bi Rijera radio ukoliko Jevšenak ne bi mogao na teren u narednom periodu - da li bi izmjena igrača u prvom minutu bila dugoročno rješenje?

Bonus video:

00:30
Radost posle gola Crvena zvezda - Lil
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Tagovi

Albert Rijera FK Crvena zvezda NK Celje

