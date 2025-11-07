Terzić ispratio Rijerinog agenta s Marakane: Endi Bara govorio o dolasku Španca na Marakanu

Dok je Vladan Milojević držao nikad emotivniju konferenciju za medije i govorio o svom statusu, generalni direktor Zvezdan Terzić sa stadiona ispratio Endija Baru - agenta Alberta Rijere.

Izvor: MN Press/Youtube/Podcast Inkubator/screenshot

U trenutku dok je Vladan Milojević držao najemotivniju konferenciju za medije do sada u Crvenoj zvezdi, gdje je pričao o svom statusu i potencijalnoj smjeni, generalni direktor Zvezdan Terzić s "Marakane" je ispraćao agenta Endija Baru. U pitanju je agent koji vodi brigu o karijeri Alberta Rijere, trenera koji se najviše spominje kao Milojevićev nasljednik, a koji je bio jedan od mnogih gostiju u loži prethodne noći.

Pohvalio je izdanje Zvezde protiv Lila (1:0), rekao je da su mu se svi dopali kako su odigrali, a usput je upitan i hoćemo li vidjeti Alberta Rijeru kao trenera crveno-bijelih u bliskoj budućnosti.

"Ne znam, stvarno ne znam...", rekao je Bara za "Žurnal" i potom je upitan ko zna, ako Rijerin agent ne zna: "Teško je pričati o tome. Mnogo zavisi od Celja. Mora Celje da pristane na takvo nešto", dodao je poznati hrvatski agent koji se inače brine i o karijeri Timija Maksa Elšnika.

Za to vrijeme, Albert Rijera je sa Celjem upisao i treću pobjedu u Konferencijskoj ligi ove sezone, protiv Legije iz Varšave 2:1, a na kraju meča poručio je da je srećan u Sloveniji i da o njegovom statusu odlučuje klub jer ima ugovor.