logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Terzić ispratio Rijerinog agenta s Marakane: Endi Bara govorio o dolasku Španca na Marakanu

Terzić ispratio Rijerinog agenta s Marakane: Endi Bara govorio o dolasku Španca na Marakanu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dok je Vladan Milojević držao nikad emotivniju konferenciju za medije i govorio o svom statusu, generalni direktor Zvezdan Terzić sa stadiona ispratio Endija Baru - agenta Alberta Rijere.

Endi Bara o dolasku Rijere u Zvezdu Izvor: MN Press/Youtube/Podcast Inkubator/screenshot

U trenutku dok je Vladan Milojević držao najemotivniju konferenciju za medije do sada u Crvenoj zvezdi, gdje je pričao o svom statusu i potencijalnoj smjeni, generalni direktor Zvezdan Terzić s "Marakane" je ispraćao agenta Endija Baru. U pitanju je agent koji vodi brigu o karijeri Alberta Rijere, trenera koji se najviše spominje kao Milojevićev nasljednik, a koji je bio jedan od mnogih gostiju u loži prethodne noći.

Pohvalio je izdanje Zvezde protiv Lila (1:0), rekao je da su mu se svi dopali kako su odigrali, a usput je upitan i hoćemo li vidjeti Alberta Rijeru kao trenera crveno-bijelih u bliskoj budućnosti.

"Ne znam, stvarno ne znam...", rekao je Bara za "Žurnal" i potom je upitan ko zna, ako Rijerin agent ne zna: "Teško je pričati o tome. Mnogo zavisi od Celja. Mora Celje da pristane na takvo nešto", dodao je poznati hrvatski agent koji se inače brine i o karijeri Timija Maksa Elšnika.

Za to vrijeme, Albert Rijera je sa Celjem upisao i treću pobjedu u Konferencijskoj ligi ove sezone, protiv Legije iz Varšave 2:1, a na kraju meča poručio je da je srećan u Sloveniji i da o njegovom statusu odlučuje klub jer ima ugovor.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Endi Bara Zvezdan Terzić Albert Rijera

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC