Endi Bara potvrdio: Matej Deket je moj igrač! On može da bude novi Džeko!

Endi Bara na konferenciji u Banjaluci potvrdio da je menadžer fudbalera Borca Mateja Deketa.

Izvor: MONDO/Adria Sports Conference

„Adria Sports Conference“ u Banjaluci okupila je tokom protekla dana velika imena iz svijeta sporta i biznisa, a osim zanimljivih panela o najvažnijim sportskim temama imali smo priliku da čujemo i neke dosad ne toliko nepoznate informacije.

Jednu od njih otkrio je i čuveni fudbalski menadžer Endi Bara koji je već ranije dolazio u Banjaluku.

Spekulisalo se ranije zbog kojih fudbalskih talenata je Bara u Banjaluci, a on sam je u srijedu potvrdio da je jedan od najvećih talenata Borca njegov klijent.

"Ja imam igrača u Borcu, Mateja Deketa, koji može biti novi Džeko. On je ekstratalent, ali ne treba žuriti. Debitovao je kao drugi najmlađi u istoriji“, rekao je Bara tokom panela o kojem je govorio o svom poslu i dodao: "Ja radim sa svima. Imam u Zvezdi Elšnika koji je jedan od najboljih igrača. Imam igrača i u Dinamu i u Hajduku, Rijeci, Lokomotivi. Radio sam i sa Zvezdom I Partizanom, kada je bilo posla“.

Bara je predviđa lijepu budućnost za Deketa, ali ističe da treba strpljenja do nekog velikog transfera.

"On je vrlo talentovan igrač. Ima sve predispozicije da bude veliki igrač, sad je na svima nama, prvenstveno na klubu i na njemu samom da bude miran da bi to postigao, kada dođe momenat da ode. Nekom je momenat prije da ode, nekom malo kasnije. Tu će biti puno stvari koje će odlučivati u tom momentu, recimo njegova sreća je da ima vrhunskog menadžera" rekao je Bara.

Potom se osvrnuo i na fudbalsko tržište u BiH i činjenicu da su veliki transferi prava rijetkost kada je u pitanju bh. fudbal.

"Ne možete vi ovdje otvoriti ćevabdžinicu i nekom naplatiti 800 evra ćevape. Ali u Parizu možete. Zašto? Zato što mu dajete u drugačijim uslovima, da to blješti. Ovdje možete naplatiti 150 evra. Ti kad dođeš na uslove koje mi imamo ti ne možeš ništa stvarati niti tražiti. Druga stvar reprezentacija mora imati uspjeha kao što je imala Hrvatska, da bi ti mogao prodati igrača. Reprezentacija je ta koja gura ako liga nije jaka, a naše lige su slabe. Oept zbog infrastruktera, stadiona terena. Dok se ne bude ulagalo u sport ne možemo puni ni tražiti od tog sporta. Sve što se dešava na ovom prostoru to je već samo za sebe kao magija. Sve što se napravi u ovim uslovima je magija. Zato što je teško. Tražimo nešto a niko ništa ne daje. Nije to moja stvar, nisam ja političar da odlučujem gdje će biti teren, a gdje neće. Ne možemo tražiti od sporta sve, a ne dati mu ništa", istakao je Bara.

On je dodao da u prodaji igrača mora da se vodi računa o svim detaljima, ne samo o fudbalskim kvalitetima igrača.

"Uslovi u Hrvatskoj i Bosni nisu na nivou onoga što mi tražimo. Ja dođem i kažem 'tražim 15, 20 miliona evra' a on igra na livadi. Ja im kažem +možete li ove kamere koje gledaju u ovu kuću premjestiti da gledaju u tribinu'. To su neke ideje jednostavne, ja im kažem to je ružno. I onda kad pada kiša, imamo 16 ljudi na stadionu koji se deru, vrijeđaju, teren loš, kako to sve izgleda... On kad mene pita cijenu ja kažem 'eto ti ga džabe vodi ga kući'“, slikovito je objasnio Bara.