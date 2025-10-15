logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gurović: Zvezda i Partizan su grobnica za talentovane igrače 1

Gurović: Zvezda i Partizan su grobnica za talentovane igrače

Autori Goran Arbutina Autori Haris Krhalić
1

Milan Gurović dao je zanimljivu izjavu tokom sportsko-poslovne konferencije u Banjaluci.

milan gurović Izvor: Mondo/Haris Krhalić

"Adria Sports Conference" u Banjaluku je dovela mnoga poznata imena iz regionalnog sporta, a drugog dana na jednom panelu imali smo priliku čuti mišljenje Darka Miličića, Milana Gurovića i Vuka Radivojevića na panelu pod nazivom "Košarkaški teatar: Prva postava, prva priča".

Prilikom razgovora o mladim igračima, bivši kapiten Srbije i zlatni iz Indijanapolisa Milan Gurović imao je zanimljivu izjavu, koja se vjerovatno neće svidjeti svima.

Gurović je Zvezdu i Partizan nazvao grobnicama za mlade talentovane igrače te je savjetovao roditelje da izbjegnu ova dva kluba.

"Reći ću to javno, znam da misle da sam budala, ali nisam. A ja ću ovo reći javno Zvezda i Partizan su grobnica za talentovane igrače, klubovi kao što su mega i Igokea i FMP su nešto najbolje što može da se desi mladim igračima. Vidite koliko stranaca imaju, nemam ništa protiv njih, ali kad imate 10 stranaca nema mjesta za igrače da se razvijaju. Igrač s ena postaje u garbage taimu nego u Evroligi. Nemaju razumijevanja i ja savjetujem roditelje da ne daju igrače tamo. Nemaš šta da tražiš tamo sa 15, 16, 17 i 18 godina", poručio je Gurović.

Prokomentarisao je Gurović i kako danas izgleda rad sa djecom u njegovom klubu i koji su to najveći problemi sa kojima se suočava.

„Nemam ja problem sa djecom, djeca su super, ali roditelji su problem, misle da znaju sve. Ja u hali imam i kafić i samo ih usmjerim gore. Dođe mi roditelj i objašnjava meni šta treba da radim sa djetetom, ja mu kažem vidi kapućino je gore, imaš i cimet. Ali stavio sam ih na mjesto. Žalosno je da djeca od 16,17 godina dolaze sa roditeljima, nervni slom dobijem. Ja sam sa toliko godina otišao u Grčku, bez ičega, bez telefona. To ti je kao da baciš dijete u vodu, ili će da se udavi ili će da ispliva“, govori Gurović.

Čini se da taj njegov pristup dobar s obzirom na dosadašnji uspjeh, a odlazak na koledž vidi kao dobru stvar.

"Četvorica su otišli u NCAA u D diviziju i mali Tadija Stefanović koji je u Igokei pa na pozajmici u Borcu. I to je znak da dobro radimo. Mislim da je odlazak mladih košarkaša na koledže u SAD dobra stvar. Ako djeca ne odu u pomenute klubove, Megu, FMP ili Igokeu mislim da je njihova budućnost u Americi. Nemogu svi da dou, ali naučićeš jezik dobićeš školu, novac je dobar. Nema šta da se zaluđuju igraju KLS lige, sa 35 godina biće socijalni slučaj", dodao je Gurović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Milan Gurović Adria Sports Conference

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

....

..cko milane.....

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC