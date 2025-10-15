Gurović: Zvezda i Partizan su grobnica za talentovane igrače

Milan Gurović dao je zanimljivu izjavu tokom sportsko-poslovne konferencije u Banjaluci.

"Adria Sports Conference" u Banjaluku je dovela mnoga poznata imena iz regionalnog sporta, a drugog dana na jednom panelu imali smo priliku čuti mišljenje Darka Miličića, Milana Gurovića i Vuka Radivojevića na panelu pod nazivom "Košarkaški teatar: Prva postava, prva priča".

Prilikom razgovora o mladim igračima, bivši kapiten Srbije i zlatni iz Indijanapolisa Milan Gurović imao je zanimljivu izjavu, koja se vjerovatno neće svidjeti svima.

Gurović je Zvezdu i Partizan nazvao grobnicama za mlade talentovane igrače te je savjetovao roditelje da izbjegnu ova dva kluba.

"Reći ću to javno, znam da misle da sam budala, ali nisam. A ja ću ovo reći javno Zvezda i Partizan su grobnica za talentovane igrače, klubovi kao što su mega i Igokea i FMP su nešto najbolje što može da se desi mladim igračima. Vidite koliko stranaca imaju, nemam ništa protiv njih, ali kad imate 10 stranaca nema mjesta za igrače da se razvijaju. Igrač s ena postaje u garbage taimu nego u Evroligi. Nemaju razumijevanja i ja savjetujem roditelje da ne daju igrače tamo. Nemaš šta da tražiš tamo sa 15, 16, 17 i 18 godina", poručio je Gurović.

Prokomentarisao je Gurović i kako danas izgleda rad sa djecom u njegovom klubu i koji su to najveći problemi sa kojima se suočava.

„Nemam ja problem sa djecom, djeca su super, ali roditelji su problem, misle da znaju sve. Ja u hali imam i kafić i samo ih usmjerim gore. Dođe mi roditelj i objašnjava meni šta treba da radim sa djetetom, ja mu kažem vidi kapućino je gore, imaš i cimet. Ali stavio sam ih na mjesto. Žalosno je da djeca od 16,17 godina dolaze sa roditeljima, nervni slom dobijem. Ja sam sa toliko godina otišao u Grčku, bez ičega, bez telefona. To ti je kao da baciš dijete u vodu, ili će da se udavi ili će da ispliva“, govori Gurović.

Čini se da taj njegov pristup dobar s obzirom na dosadašnji uspjeh, a odlazak na koledž vidi kao dobru stvar.

"Četvorica su otišli u NCAA u D diviziju i mali Tadija Stefanović koji je u Igokei pa na pozajmici u Borcu. I to je znak da dobro radimo. Mislim da je odlazak mladih košarkaša na koledže u SAD dobra stvar. Ako djeca ne odu u pomenute klubove, Megu, FMP ili Igokeu mislim da je njihova budućnost u Americi. Nemogu svi da dou, ali naučićeš jezik dobićeš školu, novac je dobar. Nema šta da se zaluđuju igraju KLS lige, sa 35 godina biće socijalni slučaj", dodao je Gurović.