logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mijailović otkrio: Partizan gradi trenažni centar, inspiraciju pronašli u Australiji

Mijailović otkrio: Partizan gradi trenažni centar, inspiraciju pronašli u Australiji

Autor Haris Krhalić
0

Partizan kreće sa izradom projekta za trenažni centar.

Ostoja Mijailović o trenažnom centru Izvor: Adria sports conference

Gost na sportsko-poslovnoj konferenciji “Adria Sports Conference” bio je predsjednik KK Partizana Ostoja Mijailović.

Prvi čovjek crno-bijelih, osim o odnosu na relaciji Partizan – Crvena zvezda, otkrio je kako Partizan planira da gradi trenažni centar, a inspiraciju za dvoranu su pronašli ni manje ni više nego na drugom kontitentu – u Australiji.

“Krećemo u izradu projekata. Mislim da nam je to neophodno i važno prije svega zbog mlađih kategorija. Djeca se vezuju za grb Partizana i moraju se vezati za neku košarkašku dvoranu. To moramo da uradimo, to je sljedeći nivo koji kada postignemo bićemo tim koji nema dugove i koji ima infrastrukturu”, otkrio je Mijailović.

Izvor: MONDO

Podsjećamo, Partizan je igrao na pripremnom turniru "Pavlos Janakopulos" u Australiji od 18. do 22. septembra i možda su baš tad pronašli dvoranu koja će im biti inspiracija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Adria Sports Conference KK Partizan Ostoja Mijailović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC