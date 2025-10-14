Mijailović otkrio: Partizan gradi trenažni centar, inspiraciju pronašli u Australiji

Partizan kreće sa izradom projekta za trenažni centar.

Izvor: Adria sports conference

Gost na sportsko-poslovnoj konferenciji “Adria Sports Conference” bio je predsjednik KK Partizana Ostoja Mijailović.

Prvi čovjek crno-bijelih, osim o odnosu na relaciji Partizan – Crvena zvezda, otkrio je kako Partizan planira da gradi trenažni centar, a inspiraciju za dvoranu su pronašli ni manje ni više nego na drugom kontitentu – u Australiji.

“Krećemo u izradu projekata. Mislim da nam je to neophodno i važno prije svega zbog mlađih kategorija. Djeca se vezuju za grb Partizana i moraju se vezati za neku košarkašku dvoranu. To moramo da uradimo, to je sljedeći nivo koji kada postignemo bićemo tim koji nema dugove i koji ima infrastrukturu”, otkrio je Mijailović.

Podsjećamo, Partizan je igrao na pripremnom turniru "Pavlos Janakopulos" u Australiji od 18. do 22. septembra i možda su baš tad pronašli dvoranu koja će im biti inspiracija.