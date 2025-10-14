Raul Gonzales i Mladen Bojinović o srpskom rukometu: Srbija nema tim za medalju, ali ni da bude na 19. mjestu!

"Srbija ima dobre igrače i dobre golmane, ali tek počinjemo da gradimo tim i pobjednički mentalitet“, rekao je novi selektor Srbije Raul Gonzales Gutijerez.

Nakon što smo na "Adria sports conference“ u Banjaluci imali priliku da čujemo kako je Novak Đoković tokom Olimpijskih igara 2012. završio u gepeku, jedna od tema konferencije bio je moderni rukomet.

O današnjem rukometu, razlikama i najvećim promjenima u odnosu na ovaj sport prije par decenija, ali i stanju u srpskom rukometu i njegovim perspektivama govorili su novi selektor reprezentacije Srbije Raul Gonzales i direktor reprezentacije i proslavljeni banjalučki rukometaš Mladen Bojinović.

Na početku panela pod nazivom "Sedmerac: Lična karta savremenog rukometa" osvrnuli su se na rukomet danas i prije 15 godina.

"Promjene su zasta velike. Rukomet napreduje i neophodno je sve to pratiti u hodu jer nemate previše vremena. Morate uvijek biti na maksimumu i iskoristiti svaki mogući trenutak kako bi se ispratili ti novi rukometni trendovi“, rekao je Raul Gonzales koji je Srbiju preuzeo nakon isteka ugovora sa Pari sen žermenom, a vodio je još i reprezentaciju Sjeverne Makedonije, te Vardar sa kojim je bio šampion Evrope.

Dosta toga se promijenilao u posljednjih 10 godina, sve se profesionalizovalo. Iako s ečini da danas imete veće mogućnosti kada je u pitanju priprema ekipe, bez obriza na sve to u današnjem ritmu utakmica je zaista teško pripremati utakmice i izdvojiti dovoljno vremena za pripremu utakmica u nabijenom kalendaru“, dodao je Gonzales.

"Sve se izdešavalo vrlo brzo, nevjerovatno je koja je brzina rukometa. Kada pogledam svoje snimke, a tek one prije nas kada sam ja gledao ranije igrače, to je kao da gledamo dva različita sporta. Aspekt tehnike i aspekt brzine su dva najvažnija faktora“, nadovezao se Bojinović i dodao da za uspjehe u današnjem rukometu nije dovoljno imati (samo) novac.

"Treba vam odlična ekipa, morate da imate odličnog trenera, odlične igrače, ali ni to nije garant za osvajanje trofeja. Potrebno je i da se izbjegnu povrede koje igraju veliku ulogu u današnjem modernom sportu“, rekao je Bojinović.

Reprezentacija Srbije 31. oktobra odigraće prijateljski meč sa Slovenijom, a sve to je dio priprema za Evropsko prvenstvo u januaru, na kojem „orlovi“ igraju u izuzetno teškoj grupi sa Njemačkom, Španijom i Austrijom.

"Sada je pred nama veoma važan period u kojem čemo se pokušati pripremiti za Evropsko prvenstvo. Grupa nije nimalo jednostavna, biće potrebno dosta rada, idemo korak po korak. Svjesni smo da te ekipe imaju ulogu favorita, ali ići ćemo korak po korak da se dobro pripremimo“, rekao je selektor Srbije.

O očekivanjima na Evropskom prvenstvu, ali i generalno od reprezentacije Srbije koja od 2012. godine nije napravila značajniji rezultat na velikim takmičenjima govorio je i Bojinović, koji je tada osvojio srebro na Evropskom prvenstvu.

"Srbija nije trenutno za medalju ali nije ni da bude na 19. Ili 20. mjestu. Složili smo se da nam treba najbolji mogući trener, doveli smo trenera koji je među top5 trenera. Period od tri godine moramo sda iskoristimo na vratimo Srbiju u evropski i svjetski vrh. Niko ne kaže da moramo sutra da osvojimo medalju, ali moramo dna smo prisutni i da kroz predan rad omladinskih kate gorija i A tima stvorimo selekciju koja će ostati duži niz godina u borbi za medalje. Naš fokus jeste A reprezentacija, jer ako ne bude imala uspjeha to neće biti nikome interesantno. Bitne su mlađe kategorije ali rezultat seniora vuče te mlađe katoegirje, daje motiv“, istakao je Bojinović.

Raul Gonzales je tek preuzeo ekipu, a ističe da će iskoristiti svaki mogućni trenutak sa reprezentativcima.

"Važno je svakoo okupljanje zbog svega šta čeka Srbiju, da se dodatno upoznamo i da počnemo da gradimo mentalitet i zajedništvo“, poručio je on, a onda dobio pitanje koliko je teško izgraditi pobjednički mentalitet i zajedništvo i da li je lakše biti trener u klubu ili selektor.

"Uvijek je teže voditi klub nego reprezentaciju. Imao sma priliku da vodim i Makedoniju, Vardar, PSŽ. Potrebno je zaista mnogo toga da se poklopi da se igradi mentalitet i zajedništvo. Potpuno je različito voditi klub i reprezentaciju. Kada vodite klub i igrate Ligu šampiona morate konstantno da budete uključeni, mnogo veći broj je utakmica, utakmice iz vikenda u vikend. U reprezentaciji nakon što odradite imate nešto vremena i pritisak je manji. U svakom slučaju potrebno je preuzeti odgovornost i samo tako može da se napreduje“.

Osvrnuo se i na period u Vardaru sa kojim je osvojio EHF Ligu šampiona.

"Bilo je to zaista sjajan period za mene u trenerskom pgoledu. Ekipa je bila mlada, pred odlazak na Fajnal-for malo ko je očekivao da možemo da osvojimo titulu. Imali smo dobre momke. U reprezentaciji Srbiji tek treba da se formira tim i pobjednički mentalitet. Srbija ima dobre igrače, dobre golmane ali pred nama je još dosta posla i učinićemo sve da stvorimo tim koji će da napravi dobar rezultat“, rekao je Gonzales.

Svaki trener bez obzira da li je riječ o reprezentaciji ili klubu mora da uklopi sve kockice, da spoji autoritet, lidere ekipe...

"To su slatke muke svakog trenera kada ima tri- četiri najbolja igrača i kad svi žele da budu lideri. Na kraju pobjeđuje kolektiv, čist primjer je Vardar koji nije imao najbolje igrače ali imao je kolektiv i osvojio je Evropu. Da bi se osvojilo nešto nije samo bitno imati novac i najveće igrače, treba dosta rada, treninga, odricanja, ali i strpljenja, kako kluba, tako i javnosti", istakao je Bojinović.

On je priznao da rukomet zaostaje za drugim sportovima, a onda i naveo zašto je to tako.

"Kaskamo dosta. Razlog je možda neka nejasnoća pravila, zatim medijski su više zastupljeni fudbal i košarka, ali i tu gubimo primat od odbojke jer pravila su jasnija. Glavni problem je sudijska organizacija, sudije se slabo edukuju, sudije i delegati su ljudi koji se možda nisu bavili rukometom i imali smo dosta situacija gdje su svojim odlukama rješavali važne utakmice. Pokušavamao da ubrzavamo naš sport, da bude zanimljiviji, a onda imamo opet neke sudijske odluke koje to zaustavljaju, primjer je onaj crven karton za Gidsela koji se oklizne bez namjere pravi prekršaj i bude isključen. Trudimo se ali dosta kaskamo u odnosu na druge sportove. I po imidžu i po svemu“, naveo je Bojinović.

On je dodao još jednu važnu razliku u odnosu na druge sportove.

"Jedino u rukometu se potencira na nekoj prošlosti, nikako da se ostavi to sa strane. Igrači koji su sada na terenu treba da budu prvi i najvažniji, njima treba dati prostor. Oni su ti koji u unapređuju rukometu. Najviše u rukometu imamo taj problem prošlosti 'kada sam ja, kada je ovaj..“. Sadašnjost treba da bude najvažnija", rekao je Bojinović.

Proslavljeni banjalučki rukometaš osvrnuo se i na čuveno potenciranje talenata na Balkanu i u BIH, koje ponekad postaje pravi mit, ali i svojevrsni alibi, jer organizacija i infrastruktura su i dalje na priličnom nivou, a svo vrijeme se priča o prostoru punim talenata.

"To je jedan veći problem jer živimo u prošlosti. Mormao da gledamo u sadašnjost i budućnost. Ne možemo posmatrati neke timove koji su ranije bili prvaci Evrope, a sada gube 15 razlike. To je jedan od vodećih problema ne samo rukometa već sporta na našim prostorima“, smatra Bojinović.

Raul Gonzales cijeni tradiciju srpskog rukometa, ali želi da se iz nje izvuče ono najbolje za budućnost.

"Uvijek je dobro kada možete nekome da se divite, Srbija i Balkan suu vijek imali dobre igrače i to može da se iskoristi kao motiv za buduće generacije. Ne da se prave od tog mitovi već da se izvuku pouke kako bi se napravili rezultati u budućnosti. Nema neog konkretnog i jednostavnog rješenja kako podići srpski rukomet, treba raditi, bez toga neće doći rezučtat. Potrebno je strpljenje i rad sa mlađim kategorijama. Teško je prognozirati kada, ali potrebno je krenuti sistemski i iz toga će doći rezultat“, istakao je selektor Srbije Raul Gonzales.