Banjaluka sportsko-poslovni centar regiona! "Adria sports conference" u Banskom dvoru, stižu renomirana imena

Renomirana sportsko-poslovna konferencija održaće se 14. i 15. oktobra u Banskom dvoru u Banjaluci.

Izvor: Adria sports conference

Banjaluka će 14. i 15. oktobra biti sportski i poslovni centar regiona.

U Banskom dvoru, u utorak i srijedu, biće održana prva sportsko-poslovna konferencija pod imenom "Adria Sports Conference powered by Mozzart", koja će na jednom mjestu okupiti brojna imena iz svijeta sporta, ali i biznisa i marketinga.

Prema riječima organizatora, očekuje nas 14 panel diskusija sa više od 20 panelista, a među najistaknutijima su predsjednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović, najpoznatiji košarkaški menadžer u Evropi Miodrag "Miško" Ražnatović, jedan od njegovih "pandana" u svijetu fudbala Endi Bara, proslavljeni španski rukometni trener i sadašnji selektor "orlova" Raul Gonzalez...

"'Adria Sports Conference powered by Mozzart' je ideja koja je bila na stolu već dvije godine. Konačno smo uspjeli da je realizujemo i smatram da Banjaluka zaslužuje jedan ovakav događaj. Uvijek govorimo da je Banjaluka grad sporta i sad imamo priliku da pozicioniramo Banjaluku kao regionalni centar ne samo sporta, već i mjesto gdje se prepliću sport, biznis i marketing. Veliko mi je zadovoljstvo što smo uspjeli da u ova dva dana okupimo značajna imena iz ovih sfera života. Lijepo je čuti pohvale koje dobijamo, ljudi nisu mogli da vjeruju da smo uspjeli da privolimo sve te ljude, da u istom trenutku budu sa nama", rekao je direktor konferencije Andrej Knežević prilikom današnjeg obraćanja medijima, dodavši:

"Radi se o jednom od najrespektabilnijih događaja na našim prostorima. Ovo je sigurno prvi događaj ovakvog tipa koji se pravi u Banjaluci. Želja nam je da 'Adria Sports Conference powered by Mozzart' postane tradicionalni sportski događaj. Nismo održali ni prvi dan, a već imamo brojne upite i dogovore za sljedeću godinu. Moram da istaknem da je teško sve te ljude uklopiti u poslovne i sportske obaveze, ali kada su čuli za ideju, sami su se javili i izrazili želju da budu naši gosti naredne godine."

Posjetioci će, dodaje Knežević, moći da uživaju u prisustvu ljudi koji su istinski šampioni.

"Radi se o ljudima koji su na djelu pokazali kako se stiže do trona, ali i kako se na njemu ostaje, što je u suštini nekada i najteži posao. Veliko mi je zadovoljstvo što su tu i Ostoja Mijailović i Miško Ražnatović, takođe i Mladen Bojinović koji će zajedno sa selektorom rukometne reprezentacije Srbije Raulom Gonzalezom imati svoj panel. Dolaze nam i brojni drugi gosti, pa bih tako spomenuo Predraga Danilovića, jednog od najboljih srpskih košarkaša svih vremena, koji će biti naš gost tri dana. Tu će biti ljudi koje nemate često priliku da vidite kroz medije i koji će kroz panele biti dostupni i vama, koji će se osvrnuti na svoje karijere i na sve što su radili tokom života. Mislim da je ovo početak jedne sjajne sportske priče u kojoj se prepliću sve ostale sfere života."

Knežević naglašava da će predstojeća konferencija imati i humanitarni karakter.

"Moram da se zahvalim Bogdanu Bogdanoviću, koji nam je ostavio jedan potpisani dres sa Evropskog prvenstva. Na gala večeri koja će biti održana sutra u 20.00 časova u hotelu Meriot, daćemo taj dres na aukciju. Već ima zainteresovanih, a sav novac sa te aukcije biće proslijeđen za liječenje Sergeja Stupara."

Direktor marketinga Ivan Dragičević podvukao je da proces realizacije događaja nije bio nimalo jednostavan.

"Kao čovjek koji je pregovarao sa panelistima i gostima i koji je sklapao cijelu agendu sa svojim kolegama, znam koliko je bilo izazovno. Mnogo puta smo mijenjali agendu i plan predavanja, uklapali se sa obavezama gostiju, ali mislim da smo na kraju napravili respektabilan plan konferencije, pogotovo što je ovo prvi put. Zadovoljstvo mi je što je Mladen Bojinović pristao da bude i prijatelj i ambasador ove konferencije i što je svojim uticajem i sam podigao rejting i pomogao da sa nama bude Raul Gonzalez, kao jedan od najboljih rukometnih trenera u ovom trenutku, čovjek koji je vodio Pari sen Žermen, koji je osvajao Ligu šampiona sa Vardarom i koji je tu da vrati reprezentaciju Srbije i srpski rukomet u vrh Evrope i svijeta. Ono što se nauči na predavanjima moći će da se primijeni i na tradicionalne poslove. Ostoja Mijailović će konkretno najviše pričati na temu ekonomije, odnosno kako je Partizan prošao put od kluba koji je bio na ivici ponora do kompanije koja danas, jedina u Evropi, posluje u plusu kad je Evroliga u pitanju. Miško Ražnatović će, pored sportskih stvari, pričati i pravnim aspektima tako da mislim da će svi ljudi moći da iz ovih predavanja izvuku nešto za njih i njihov posao", rekao je Dragičević, dodavši:

"Mislim da će kroz ova dva dana Banjaluka biti centar regiona i da će ovo biti jedan festival ne samo sporta, nego i svih ostalih grana života. Nije bilo mnogo događaja u gradu koji su na jednom mjestu okupili ovakve ljude. Mislim da će paneli biti dobri, da će biti za svakoga po nešto i da će publika moći da bude zadovoljna."

Poseban pečat konferenciji daće podkast stejdž, kojem će prisustvovati Milan Gurović, Darko Miličić i Vuk Radivojević i Mile Ilić.

"To su sve članovi prve reprezentacije Srbije koju je vodio Moka Slavnić i tu će biti mnogo zanimljivih anedgota i iskustava sa priprema i Evropskog prvenstva 2007. godine. Vjerujem da će najbolja i najsjajnija atmosfera biti drugi dan, kada ta četiri momka budu na sceni", kaže Dragičević.

Proslavljeni rukometaš Mladen Bojinović smatra da Banjaluka i Republika Srpska zaslužuju jednu ovakvu manifestaciju.

"Vjerujte mi, iz iskustva mogu da kažem da ovakva imena nigdje u regiji, ali ni u Evropi nisu bila u istom trenutku. Mislim da svi treba da budemo srećni i da se zahvalimo organizatorima na ideji, na iscrpnom radu, da sve te sportske ličnosti budu prisutne u Banjaluci i Republici Srpskoj. Potrebno je da u ova dva dana budemo u što većem broju prisutni u Banskom dvoru i da uveličamo ovu prvu konferenciju", rekao je legendarni rukometaš, koji je tokom bogate igrače karijere osvojio čak 32 klupska trofeja, od čega 25 kao član Monpeljea.

Kompletan spisak panelista može da se pronađe na sajtu adriaconf.com.

