"Adria sports conference": U Banjaluku stiže regionalni krem iz svijeta sporta, marketinga, biznisa i medija

"Adria sports conference", u svom premijernom izdanju (14. i 15. oktobar) na jednom mjestu okupiće dobro poznata lice koja svojim radom podižu granice na ovim prostorima, ali i šire.

Izvor: Adria sports conference

Banski dvor uskoro dobija svoje sportsko ruho, a pod svodove ovog banjalučkog zdanja stižu neka od najpoznatijih regionalnih imena iz svijeta sporta, marketinga, medija i biznisa.

"Adria sports conference", u svom premijernom izdanju (14. i 15. oktobar) na jednom mjestu okupiće dobro poznata lice koja svojim radom podižu granice na ovim prostorima, ali i šire.

U Banjaluku stiže Ostoja Mijailović, predsjednik KK Partizan, koji će kroz tematski panel da otkrije brojne tajne koje se kriju iza povratka crno bijelih na staze stare evroligaške slave.

Među panelistima je i Miško Ražnatović koji slovi za najboljeg košarkaškog agenta u Evropi, a koji će kroz priče pisane životnim i poslovnim iskustvima dočarati kako je to biti "broj jedan" u zahtjevnom poslu.

Na zvučnoj listi gostiju iz svijeta košarke su i Nenad Krstić, ali i Krunoslav Simon koji su se nakon blistavih igračkih karijera posvetili radu u nacionalnim savezima Srbije i Hrvatske.

U Banjaluku dolazi i menadžment MMA organizacije "FNC" predvođen osnivačem Draženom Forgačem, ali i borcima Darkom Stošićem i Vasom Bakočevićem. "FNC" je za šest godina postojanja izrasla u jednu od najrespektabilnijih borilackih ogranizacija u Evropi koja puni dvorane širom regiona.

Velika zasluga za to ide na račun Dražena Forgača koji kaže da su događaji poput "Adria sports conference" idealna prilika da ljudi koje povezuje sport i biznis razmjene svoja iskustva, ali i da široj javnosti otkriju brojne tajne koje se kriju iza uspjeha.

"Veliko mi je zadovoljstvo što dolazimo u Banjaluku na 'Adria sports conference' i što ćemo prezentovati javnosti sve ono što je FNC organizacija uradila za ovih šest godina postojanja. Ovo je ujedno još jedan dokaz ogromnog napretka MMA sporta u regionu, a konferencije poput ove uvijek su odlična prilika da da se razmijene iskustva i sa ljudima iz ostalih sportova, ali i drugih sfera života", kaže Dražen Forgač.

Organizacija FNC prošle godine je organizovala svoj borilački spektakl u dvorani Borik, a Forgač je pun hvale na račun banjalučke publike.

"Banjaluka je poznata kao grad velikih šampiona i kao grad koji ima sjajnu publiku. U to smo se uvjerili kada smo organizovali FNC 18 u dvorani Borik. Sada ćemo u Banskom dvoru da se potrudimo da približimo javnosti sve ono što se dešava iza kulisa i da prestavimo kako FNC funkcioniše iznutra. Biće zanimljivo u svakom slučaju i vidimo se 14. i 15. oktobra u Banjaluci", kaže Forgač.

Organizatori poručuju da bi na "Adria sports conference" trebalo da bi stigne i jedno veliko svjetsko ime iz svijeta sporta, ali će to, kažu, ostaviti kao "šlag na tortu" prije nego što objelodane o kome je riječ. Ističu i značaj samog događaja.

"Banjaluka će ta dva dana biti prestonica regionalnog sporta, a velika stvar je što smo uspjeli da okupimo sva ta imena na jednom mjestu. Tokom dvodnevne konferencije govoriće se o brojim stvarima koje se prepliću kroz sport, biznis, marketing i medije. Biće to jedna velika prilika da se steknu nova iskustva, ali i da se sazna nešto više o tajnama koje vode do uspjeha. Banjaluka zaslužuje konferenciju poput ove i smatram da je to sjajna stvar za promociju ne samo sporta, nego i našeg grada i svega onoga što Banjaluka može da ponudi", kaže Darko Savić, jedan od organizatora "Adria sports conference".

Kotizacije za "Adria sports conference" u slobodnoj prodaji su od 1. septembra po cijeni od 200 KM, dok VIP kotizacija koja sa sobom nosi i brojne pogodnosti iznosi 400 KM. Svi detalji oko kupovine mogu se pronaći na sajtu www.adriaconf.com.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!