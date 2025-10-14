logo
Otvorena "Adria Sports Conference": Banjaluka danas i sutra regionalni centar sporta i biznisa

Otvorena "Adria Sports Conference": Banjaluka danas i sutra regionalni centar sporta i biznisa

Autor Haris Krhalić
0

Danas i sutra će u Banjaluci biti održana sportsko-poslovna konferencija "Adria Sports Conference".

adria sports conference Izvor: Mondo/Haris Krhalić

U svečanoj sali Banskog dvora danas je i zvanično otvorena prva sportsko-poslovna konferencija "Adria Sports Conference" koja će, tokom 14. i 15. oktobra, Banjaluku pretvoriti u regionalni centar sporta, biznisa i marketinga.

Tokom dva dana konferencije biće održano 14 panel diskusija uz učešće više od 20 panelista, među kojima su istaknuta imena poput predsjednika KK Partizan Ostoje Mijailovića, najpoznatijeg evropskog košarkaškog menadžera Miška Ražnatovića, fudbalskog menadžera Endija Bare, te proslavljenog rukometnog trenera i selektora Srbije Raula Gonzaleza.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Pored panela, poseban pečat konferenciji daće podkast stejdž, kojem će prisustvovati Milan Gurović, Darko Miličić i Vuk Radivojević i Mile Ilić.

Konferencija ima i humanitarni karakter – tokom gala večeri u hotelu "Meriot" na aukciji će biti prodat potpisani dres Bogdana Bogdanovića, a sav prihod biće doniran za liječenje Sergeja Stupara.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Organizatori poručuju da je ovo tek početak jedne nove priče koja će Banjaluku učvrstiti kao prepoznatljiv centar sportskih i poslovnih dešavanja u regionu.

Kompletan program i spisak panelista dostupan je i na zvaničnoj stranici adriaconf.com.

