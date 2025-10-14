Kako je Đoković završio u gepeku u Londonu? "Tada sam shvatio kakav je čovjek"

Član PR tima Novaka Đokovića Nebojša Mandrapa ispričao je jednu zanimljivu anegdotu sa Olimpijskih igara u Londonu.

Danas i sutra Banjaluka će biti regionalni centar sporta, biznisa i marketinga zahvaljujući „Adria Sports Conference“ koja se održava u gradu na Vrbasu.

Konferenciju je svojim panelom otvorio Nebojša Mandrapa, član PR tima najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića. Mandrapa je govorio na temu „Put ličnog brenda Novaka Đokovića kroz mapu arhetipova ličnosti“.

Pored govora o tome kako je Đoković prošao put od šaljivdžije do heroja, Mandrapa je otkrio jednu anegdotu iz prošlosti, kada ne samo da nije bio član Đokovićevog tima nego i nije baš bio ljubitelj Đokovića, a ni Novak nije baš nešto simpatisao ni njega.

Tada je Mandrapa radio kao novinar, a 2012. godine urednik mu je saopštio sretne vijesti – da ide na Olimpijske igre.

„Shvatio sam 2012. godine kakav je Đoković čovjek. Bilo je ljeto, Olimpijske igre i urednik me šalje u London. Bio sam srećan ponosan, uzbuđenje je trajalo dok mi nije rekao da se ne vraćam bez intervjua sa Novakom“.

„Mislio sam da nema šanse. Jedina šansa mi je bila prvog dana na otvaranju OI. Pri tom, on mene ne voli u to vrijem, a ni ja njega. Ja sam ga kritikovao kao novinar, njemu se to nije dopadalo. Kasnio sam na konferenciju u olimpijskom selu. Ušao sam tako u salu za konferenciju, oni svi ustaju i odlaze. Dozivao sam ga ’Nole Nole’, pitao ga za pet minuta ’jedan na jedan’ i on je rekao okej i otišao“, započeo je Mandrapa i dodao:

„Krenuo sam za njim, i na vratima je stajalo obezbjeđenje, a ja sam samo ispalio ’Olimpijski komitet Srbije’ i prošao. Ušao sam u sobu, a tu sjedi Đoković umoran i on me pogleda onako u fazonu otkud baš ti od svih.“

Kako kaže, mislio je da će Đoković odbiti, ali nije tako bilo – već baš suprotno.

Mislio sam da će odbiti. On kaže ’šta si mislio’. Osjetio sam da je to prilika, ispalio sam neke maksimalne zahtjeve da se vozimo po Londonu, pričamo i slikamo, a on je rekao ’okej idemo, ali gdje ja hoću’“.

Mandrapa je bio na korak od sjajnog intervjua, ali stvari su se tada zakomplikovale.

„Rekao mi je da ga čekam na izlazu za pola sata. Stigao je sa vozilom sa pet mjesta, a nas šest i svi su morali da idu, niko nije mogao ostati. Mislio sam da je propalo, ali Đoković je rekao da će on da sjede u gepek. Uglavnom, sjeo je u gepek. Vozili smo se po Londonu, pričali, šetali“, rekao je on i dodao:

„Tako sam ja završio prvog dana sve što sam imao, a on mi je dao svojih pet minuta i prepoznao potrebu drugog čovjeka. To je nešto što ga čini velikim i za to kapa dole.“