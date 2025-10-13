Ima li povratka za Đokovića? Novaku oduzeti bodovi, propustio je ogromnu šansu

Srpski teniser Novak Đoković izgubio 250 bodova poslije Mastersa u Šangaju.

Masters u Šangaju donio nam je velike promjene na ATP listi, mada nije bilo pretjeranih pomjeranja u Top 10. Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković zadržao je petu poziciju sa 4.580 bodova, dok su Karlos Alkaraz (11.340) i Janik Siner (10.000) neprikosnoveni na prve dvije pozicije. Ispred Srbina su još Nijemac Aleksandar Zverev i Tejlor Fric. Top 10 kompletiraju Ben Šelton, Aleks De Minor, Lorenco Museti, Džek Drejper i Karen Hačanov.

Iako su Španac i Italijan izgubili poene zbog propuštanja, odnosno povlačenja iz Šangaja i dalje su nedodirljivi na čelu teniskog karavana. Alkaraz je izgubio znatno manje poena (200), dok je prošlogodišnji finalista Siner izgubio čak 950. Što se tiče Đokovića on je takođe ostao kratak za 250 bodova. Da je uspio da pobijedi šangajsku senzaciju Valentina Vašeroa popeo bi se za mjesto iznad i zamijenio Tejlora Frica, što bi mu bilo dragocjeno za učešće na velikim turnirima koji su i dalje njegov prioritet.

Novi šampion Mastersa u Šangaja Valentin Vašero se popeo za nevjerovatnih 164 mesta na ATP listi i sada je 40.

Iako mu je bio cilj da do kraja godine završi među najboljih 100, premašio je sopstvena očekivanja. Njegov rođak i finalista prestižnog turnira u Kini Artur Rinderkneš popeo se za 26 pozicija i sada je 28 na planeti.

Danil Medvedev je poslije polufinala i poraza od pomenutog Francuza profitirao za četiri pozicije.

Trka za Završni masters u Torinu

Karlos Alkaraz i Janik Siner su se već kvalifikovali za Završni turnir u Torinu, dok je Đoković na trećoj poziciji sa 4.580 bodova. Ipak, male su šanse da srpski as igra na prestižnom turniru gdje je osvojio čak 7 pehara. Prošle godine je propustio Torino, kao i Pariz, a do kraja godine je potvrđeno da će igrati na ATP turniru u Atini i egzibiciji u Rijadu.

