Novak Đoković izašao na večeru s Rafaelom Nadalom: Tad je shvatio da nikad neće biti prijatelji

Iako su Novak Đoković i Rafael Nadal pokušavali da postanu prijatelji, do kraja života biće rivali. To je bilo jasno Đokoviću i poslije zajedničke večere s Nadalom.

Novak Đoković i Rafael Nadal su najveći rivali koje je tenis imao. Odigrali su nezaboravnih 60 mečeva i Đoković je "tijesno" pobijedio 31:26, što najbolje govori o veličini njih dvojice... I ne samo to, njih dvojica su uvijek jedan o drugome govorili uz mnogo poštovanja, posebno u kasnijim fazama karijera, kada se činilo da će postati i prijatelji.

Ipak, to nije bilo moguće, makar za sada. Novak Đoković se trudio da i sa Nadalom i Federerom postane prijatelj, međutim uočio je da ga "guraju" od sebe, prije svega zbog sportskog rivalstva koje je to onemogućavalo. Zato je Đoković isticao da se nada da će jednog dana kada sva trojica biti u penziji moći da pričaju otvorenije, ali se to (još) nije desilo, možda jer Srbin i dalje igra i planira još poneki rekord da sruši.

Trudi se istovremeno i da bude više u kontaktu sa Federerom i Nadalom, pa je tako otišao i na večeru sa Špancem, međutim tu je primijetio da je za prijateljstvo još rano. "Nadal je samo godinu dana stariji od mene, obojica smo Blizanci, u početku smo čak i išli zajedno na večeru, dvaput. Ali čak i s njim, prijateljstvo je nemoguće", otvoreno je rekao Đoković za "Korijere dela Sera".

"Uvijek sam ga doduše poštovao i divio sam mu se. Zahvaljujući Nadalu i Federeru, odrastao sam i postao ono što jesam. To će nas zauvijek ujediniti i zato osjećam zahvalnost prema njima. Nadal je dio mog života, u posljednjih petnaest godina vidio sam ga više nego svoju majku!", našalio se Đoković u jednom intervjuu pokušavajući da prikaže koliko je zapravo vremena "potrošio" igrajući tenis.

Iako su proveli mnogo vremena zajedno, to nije bilo dovoljno da postanu prijatelji, prije svega sa Federerom za koga je Đoković pričao u više navrata da je bio "hladan prema njemu".

"Nikada nismo bili prijatelji. Među rivalima to nije moguće, ali nikada nismo bili neprijatelji. Uvijek sam poštovao Federera, bio je jedan od najvećih svih vremena. Imao je nevjerovatan uticaj na tenis, ali nikada mu nisam bio blizak", naglasio je srpski teniser ostavljajući prostora da se to promijeni u budućnosti.

Ko je veći rival Đokoviću - Nadal ili Federer?

Kao i oko toga ko mu je bliži privatno, tako ni oko sportskog dijela ovog pitanja Đoković nema dilemu. Iako je sa Federerom imao i "okršaje" van terena, priznao je da mu je Nadal najveći rival koga je imao.

"Više puta sam rekao, on je moj najveći rival. Mečevi protiv njega na šljaci su me frustrirali mnogo tokom karijere, ali su me učinili boljim igračem. Shvatio sam šta treba da uradim da bih ga pobijedio", pričao je u jednom intervjuu Novak Đoković naglašavajući da mu je Nadal bliži od Federera.

