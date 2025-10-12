logo
Federer izbjegavao Đokovića u Kini: Rodžer se pravio lud, pa se pojavio na finalu

Federer izbjegavao Đokovića u Kini: Rodžer se pravio lud, pa se pojavio na finalu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Rodžer Federer se nije pojavljivao na mečevima Novaka Đokovića u Šangaju, ali je došao da gleda finale između rođaka što je izazvalo veliku pažnju.

rodzer federer izbjegavao novaka djokovica u sangaju Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Rodžer Federer došao je prije nekoliko dana u Šangaj, vjerovatno zbog sponzorskih obaveza. Tu su bili i njegovi sinovi koji su se pojavljivali na nekim mečevima, a zanimljivo je da to nisu bili dueli Novaka Đokovića. Rodžer se nije pojavio ni na jednom meču najboljeg u istoriji. Izbjegavao je te mečeve, što je postalo očigledno u nedjelju.

Čuveni švajcarski igrač pojavio se na finalu i nalazi se u loži, odatle je pratio meč između Valentina Vašeroa i Artura Rinderkneša. Na tom mjestu ga nije bilo ni na jednom Novakovom meču. Zašto? Odgovor na to pitanje vjerovatno zna samo on, ali je jasno da je mogao da se pojavi kada god je želio.

Federer je u petak uveče bio dio i egzibicionog dubla. Igrao je sa poznatim ličnostima iz Kine. To je uradio po završetku oba četvrtfinalna duela u petak i tako privukao veliku pažnju. U dvorani se nije pojavljivao u subotu, ali jeste u nedjelju. Na finalu...

Šta sad čeka Đokovića?

Novak Đoković je prijavljen za turnir "Šest kraljeva". Egzibiciju u Saudijskoj Arabiji na kojoj će svaki od učesnika dobiti po 1,5 miliona dolara samo za pojavljivanje. Ono što brine je povreda sa kojom je Srbin otišao tamo poslije poraza od Vašeroa u polufinalu.

Male su šanse da će se povući, posebno pošto ima više vremena za odmor i čeka pobjednika meča Janik Siner-Stefanos Cicipas. U drugom dijelu žrijeba Karlos Alkaraz čeka boljeg iz duela Saše Zvereva i Tejlora Frica. Poslije toga će Novak igrati na turniru u Atini (od 2. do 9. novembra), a ostaje da se vidi da li će igrati na Završnom mastersu u Torinu.

