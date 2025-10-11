"Sljedeće pitanje, molim": Novak Đoković odbio da odgovori, razlog je za naklon do poda

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokazao klasu na konferenciji za medije.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đokovićporažen je od 204. tenisera svijeta Valentina Vašeroa u polufinalu Mastersa u Šangaju. Srpski as je još jednom pokazao veliki respekt prema rivalu, pošto na konferenciji za medije nije želio da govori o evidentnoj povredi. Nije želio da umanji njegov uspjeh i plasman karijere, već mu je još jednom uputio čestitke.

"Želim da čestitam Valentinu... Od kvalifikacija, to je nevjerovatna priča... sve se vrti oko njega", rekao je Novak.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Upitan je kako se osjeća poslije iscrpljujućeg meča u kome je rizikovao ozbiljniju povredu.

"Rekao sam mu na mreži da je imao nevjerovatan turnir, ali više od toga da je njegov stav veoma dobar, a i njegova igra je bila nevjerovatna. Dakle, sve se vrti oko njega. Želim mu sve najbolje u finalu i da bolji igrač danas pobijedi", rekao je Srbin.

Upitan je još jednom da kaže nešto više o svom fizičkom stanju: "Ne. Sljedeće pitanje, molim."