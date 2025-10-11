logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sljedeće pitanje, molim": Novak Đoković odbio da odgovori, razlog je za naklon do poda

"Sljedeće pitanje, molim": Novak Đoković odbio da odgovori, razlog je za naklon do poda

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokazao klasu na konferenciji za medije.

Novak Đoković nije želio da priča o povredi Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đokovićporažen je od 204. tenisera svijeta Valentina Vašeroa u polufinalu Mastersa u Šangaju. Srpski as je još jednom pokazao veliki respekt prema rivalu, pošto na konferenciji za medije nije želio da govori o evidentnoj povredi. Nije želio da umanji njegov uspjeh i plasman karijere, već mu je još jednom uputio čestitke.

"Želim da čestitam Valentinu... Od kvalifikacija, to je nevjerovatna priča... sve se vrti oko njega", rekao je Novak.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Upitan je kako se osjeća poslije iscrpljujućeg meča u kome je rizikovao ozbiljniju povredu.

"Rekao sam mu na mreži da je imao nevjerovatan turnir, ali više od toga da je njegov stav veoma dobar, a i njegova igra je bila nevjerovatna. Dakle, sve se vrti oko njega. Želim mu sve najbolje u finalu i da bolji igrač danas pobijedi", rekao je Srbin.

Upitan je još jednom da kaže nešto više o svom fizičkom stanju: "Ne. Sljedeće pitanje, molim."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Masters Šangaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC