Kraj za Novaka Đokovića.
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je u polufinalu Mastersa u Šangaju od 204. tenisera planete Valentina Vašeroa sa 6:3, 6:4. Borio se Đoković sa povredom, teškim uslovima i raspoloženim rivalom, pa se njegov put u Šangaju završava prije finala dokle je stigao prošle sezone. S druge strane, asu iz Monaka je ovo podvig karijere, a u borbi za titulu će igrati protiv boljeg iz duela Medvedev-Rindekneš.
Srpski as je i prethodnih dana imao velikih problema, što onih koji su mu prouzrokovali vremenski uslovi, tako i fizičkih usljed velikih napora. Napravio je dužu pauzi poslije US opena, što se i te kako odrazilo na njegovo tijelo. Već u prvom setu je tražio medicinski tajm-aut. Isprva se činilo da je povrijedio skočni zglob, ali mu je lijevi kuk zadavao muke. Zbog toga nije mogao da uputi prave servise, što je protiv motivisanog Vašeroa bilo ključno.
Potpuni šok, Đoković izgubio od anonimusa: Povrijeđeni Novak ostao bez finala u Šangaju
Jeste ušao u meč ranim brejkom, ali je ekspresno isti i izgubio. Pri rezultatu 4:3, teniser iz Monaka pravi brejk, a potom lagano privodi set kraju. Đoković se mučio u ovim momentima, jedva je hodao po terenu, a dok je djelovala tableta protiv bolova trebalo je vremena. Uspio je da pokaže reakciju u drugom setu, konstantno je bio nadomak brejk lopti, ali su ga tri duple servis greške u najgorem mogućem momentu skupo koštale. Poklekao je u osmom gemu drugog seta, da bi potom Vašero odolio pritisku i plasirao se u istorijsko finale.
4:6 Poraz Novaka Đokovića
Izdržao je pritisak Vašero i ostvario podvig karijere!
4:5 Brejk Vašeroa!
Đoković je odservirao dvije duple servis greške, a onda ih anulirao sjajnim servisima. Uslijedio je jedan od najboljih poena turnira, stadion u Šangaju je eksplodirao, a Novak je proslavio na karakterističan način.
Ipak, Vašero u naredna dva poena demonstrira sjajan servis i stiže do brejk lopte. Vidjelo se da u dužim razmjenama Novak nije na najboljem nivou, a onda je uslijedio novi kiks kada je trećom duplom servis greškom poklonio brejk rivalu.
4:4 Ubjedljiv gem za Vašeroa
Sjajno je servirao Vašero, samo jedan poen je prepustio Novaku koji nije imao šansu u ovom gemu.
4:3 Đoković vodi
Siguran gem za Đokovića. Prepustio je dva poena rivalu, a onda pronašao prave servise i prebacio pritisak na rivala.
3:3 Ništa od brejk šansi
Đoković sve više ponena uzima na servis rivala, ali nikako da stigne do brejk lopte. Vašero pronalazi pravi servis u ključnim momentima.Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia
3:2 Đoković izgleda sve bolje na terenu
Sjajan servis gem za Đokovića. Samo jedan poen je prepustio rivalu. Potom je imao poruku i za svoj boks, želi glasniju podršku.
2:2 Novo izjednačenje
Poveo je Đoković sa 30:0 na servis rivala, ali Vašero vezuje četiri poena i sprečava Novaka da stigne do bejk lopte.
2:1 Bravo, Novače
Pri rezultatu 30:30, Đoković pronalazi dva sjajna servisa i preuzima vođstvo u drugom setu. Đoković je zatražio novi medicinski tajm-aut, još jedna masaža će uslijediti na terenu, ali se čini da problem nije toliko ozbiljan kao ranije.
1:1 Vašero siguran
Đoković je pokazao kakvu-takvu reakciju u ovom gemu, čini se da je situacija povoljnija nego u proteklih 15-ak minuta kada je počelo mučenje sa povredom.
1:0 Muči se Novak i dalje
"Moraš još malo da sačekaš da počne da djeluje", rekao mu je Miljan Amanović tokom prvog gema drugog seta. Dvije brejk šanse je propustio Vašero, a jednu je Novak spasio spektakularnim potezom iz defanzive.
Novak Djokovic is hurting but still fighting hard.— Danny (@DjokovicFan_)October 11, 2025
Inspirational.pic.twitter.com/NUhEWAOl1h
Imao je potom Srbin idealnu šansu na mreži da riješi ovaj težak gem u svoju korist, ali je pogriješio. Ipak, uspijeva da pronađe prave servise i najduži gem na meču provede kraju.
Nova masaža
Đoković je ponovo pozvao fizioterapeuta. Nije otišao u svlačionicu, masiraju ga ne terenu.
Đoković će sačekati da djeluju lijekovi, nadamo se da će to biti uskoro.
VALENTIN VACHEROT takes the 1st set 6-3 against NOVAK DJOKOVIC in Shanghai Masters Semifinals— ishan (@imsport12)October 11, 2025
Djokovic taking treatment during changeover#RolexShanghaiMasters#Tennispic.twitter.com/s7U0ef0eQk
3:6 Đoković izgubio prvi set
Vašero potvrđuje brejk sa nulom i osvaja prvi set.
3:5 Brejk Vašeroa, Đoković bijesan, trpi bolove
Bijesan je Đoković. Ništa mu ne ide na terenu u ovim momentima. Izgubio je prva dva poena na svoj servis, a onda je umalo stradao reket. Koristi Vašero prvu brejk loptu, udaru lopticu snažnim intenzitetom i stiže do velike prednosti - ovo ne valja!
Đoković bijesan, trpi bolove
Bijesan je Đoković. Ništa mu ne ide na terenu u ovim momentima. Izgubio je prva dva poena na svoj servis, a onda je umalo stradao reket.
Nastavljamo!
Poslije masaže na terenu, Đoković će servirati za novo izjednačenje.
Fizioterapeut na terenu
Ukazuje se pomoć Novaku Đokoviću. Uslijediće masaža na terenu, izgleda da ima problem sa kukom. Činilo se da ima problem sa lijevim skočnim zglobom ili stopalom, gdje je tačan problem, nije poznato. Popio je Srbin i tabletu protiv bolova.
Novak Djokovic is receiving a medical timeout.pic.twitter.com/XZShZZJNgx— Danny (@DjokovicFan_)October 11, 2025
3:3 Novo izjednačenje
Dobro servira Đoković, a Vašero za sada ima dosta sreće. Izgleda da je Đoković tražio pomoć fizioterapeuta, što će se vjerovatno desiti na sljedećoj pauzi. Problem je sa lijevim stopalom.
2:3 Ništa od brejk šansi
Priprijetio je Đoković na servis Vašeroa, ali nije stigao do brejk lopte. Uspijeva 204. teniser svijeta da pronađe servis ključnim momentima i povede u prvom setu.Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia
2:2 Ekspresan gem za Novaka
Sjajan servis gem za Đokovića, samo jedan poen je prepustio rivalu.
1:2 Vraća se Vašero
Vašero dobija gem bez izgubljenog poena. Pronašao je servis, a Novak nije imao nijednu šansu da priprijeti.
1:1 Ribrejk Vašeroa
Osvojio je Đoković početni poen na servisu, ali onda je Vašero napravio pritisak, stigao do dvije vezane brejk lopte i drugu iskoristio.
1:0 Brejk Đokovića na startu
Dobar servis za Vašeroa na startu, ali prvu dužu razmjenu dobija Đoković koji je odigrao sjajan poen i prepoznatljivom bekhend paralelom prebacio pritisak na rivala. Sjajno čita Novak servise Vašeroa i ekspresno pravi brejk.
Počeo je meč
Vašero prvi na servisu.
Igrači su na terenu!
Uskoro počinje meč.
Dobre vijesti
Đoković i Vašero neće na teren prije 10.40. Ponovo je vrućina u Šangaju, ima preko 30 stepeni, ali je vlažnost vazduha daleko mana nego prethodnih dana, nešto oko 50%.
Vašero živi san
Teniser iz Monaka je u Šangaj stigao kao laki luzer i ispisao prelijepu priču.
"Nisam čak ni došao kao kvalifikant, već kao rezerva. Nisam bio siguran da li ću uopšte igrati kvalifikacije. Mnogo mi znači da igram protiv barem jednog od momaka iz 'velike trojke' u karijeri", rekao je 204. teniser svijeta koji će od narednog ponedjeljka prvi put u karijeri ući u top 100.
Đoković trenirao
Srpski as je odradio standarni trening pred meč. Nadamo se da danas neće imati težak posao.
Novak practice before sf— vveivvei (@mixture2018)October 11, 2025
Idemo！！#Djokovicpic.twitter.com/0wR30pLiuA
Padaju rekordi
Đoković je ulaskom među četiri najbolja na turniru u Kini postao najstariji teniser kome je to pošlo za rukom na Mastersima. Takođe, stigao do 80. polufinala na Masters turnirima. Tako je oborio nevjerovatan rekord. Uz 80 polufinala ima 60 finala i čak 40 titula na turnirima iz serije 1000.
Zabrinjavajuća poruka
Đoković je tokom meča sa Zizuom Bergsom imao velikih problema. Povraćao je, umalo kolabirao, a osjećao je nelagodnost u desnoj nozi.
"Moja noga je dobro, bez brige. U svakom meču koji trenutno igram uvijek nešto nije u redu sa mojim tijelom. Postoje i drugi problemi na kojima pokušavam da radim iz dana u dan i nadam se da će biti bolje kako turnir bude odmicao", rekao je Đoković poslije plasmana u polufinale.
Dobro došli
Zajedno ćemo pratiti meč polufinala Mastersa u Šangaju između Novaka Đokovića i Valentina Vašeroa iz Monaka.
UKRATKO
- Đoković - Vašero 3:6, 4:6