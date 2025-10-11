Kraj za Novaka Đokovića.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je u polufinalu Mastersa u Šangaju od 204. tenisera planete Valentina Vašeroa sa 6:3, 6:4. Borio se Đoković sa povredom, teškim uslovima i raspoloženim rivalom, pa se njegov put u Šangaju završava prije finala dokle je stigao prošle sezone. S druge strane, asu iz Monaka je ovo podvig karijere, a u borbi za titulu će igrati protiv boljeg iz duela Medvedev-Rindekneš.

Srpski as je i prethodnih dana imao velikih problema, što onih koji su mu prouzrokovali vremenski uslovi, tako i fizičkih usljed velikih napora. Napravio je dužu pauzi poslije US opena, što se i te kako odrazilo na njegovo tijelo. Već u prvom setu je tražio medicinski tajm-aut. Isprva se činilo da je povrijedio skočni zglob, ali mu je lijevi kuk zadavao muke. Zbog toga nije mogao da uputi prave servise, što je protiv motivisanog Vašeroa bilo ključno.

Vidi opis Potpuni šok, Đoković izgubio od anonimusa: Povrijeđeni Novak ostao bez finala u Šangaju

Jeste ušao u meč ranim brejkom, ali je ekspresno isti i izgubio. Pri rezultatu 4:3, teniser iz Monaka pravi brejk, a potom lagano privodi set kraju. Đoković se mučio u ovim momentima, jedva je hodao po terenu, a dok je djelovala tableta protiv bolova trebalo je vremena. Uspio je da pokaže reakciju u drugom setu, konstantno je bio nadomak brejk lopti, ali su ga tri duple servis greške u najgorem mogućem momentu skupo koštale. Poklekao je u osmom gemu drugog seta, da bi potom Vašero odolio pritisku i plasirao se u istorijsko finale.

