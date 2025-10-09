logo
"Gledam i ne mogu da razumijem kako je Đoković ovo uradio": Novak ostavio sve bez riječi, rival samo bacio reket

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Novak Đoković osvojio je poen u Šangaju protiv Zizua Bergsa na spektakularan način. Nikome nije jasno kako je ovo uspio da uradi...

Novak Đoković Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković je najveći teniser svih vremena i to je valjda svima postalo jasno. Čak i kada se muči, kada ne može da stoji na nogama i kada mu mnogo veće probleme pravi sve osim protivnika, uspijeva da uradi nešto što se rijetko viđa. Praktično je "ukrao" poen Zizuu Bergsu u četvrtfinalu turnira u Šangaju i to onako kako samo on zna i ume.

Belgijanac je odlično odservirao, izašao je na mrežu i samo se čekalo da završi poen u svoju korist. Novak mu je poslao lopticu na smeč i onda je "pročitao" šta će da uradi. Uslijedio je novi smeč za Bergsa i to je Nole vratio. Ostao je belgijski igrač na mreži, pa sa drajv volej udarcem pokušao da završi posao, ni to nije bilo dovoljno. Novak je jedva to vratio, Bergs je imao novi smeč i ni treći smeč nije bio dovoljan da osvoji poen. Uslijedio je četvrti smeč, ali je Novak i tada pogodio stranu i sačekao lopticu na pravom mjestu. Vratio ju je iz nemoguće pozicije, čušnuo je i nekako prebacio mrežu.

Kada je sve to propustio da iskoristi, Bergs je izgubio poen. Namjestio se na forhend, odlučio da raspali po loptici i poslao je u aut. U tom momentu je samo bacio reket iz ruke i gledao ka Srbinu. Arena je "eskplodirala", svi su bili na nogama, aplaudirali, dok je Novak podigao ruke u vazduh i tražio od njih da budu još glasniji. Onda je čučnuo i sam, ostao je bez energije u tim momentima.

"Kako, ne razumijem?"

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Poslije tog poena, koji je postao viralan na društvenim mrežama, mnogi su ostali bez teksta. Niko nije mogao da vjeruje kako je Srbin uspio da ga osvoji, posebno kada je lopticu vratio iz čučećeg položaja protiv Bergsa. Javio se i poznati teniski novinar Hose Moron.

"Koliko god da gledam ovo, ne mogu i dalje da razumijem kako. Kako je Novak uspio da dobije ovaj poen...", pitao je Moron.

Novak Đoković Tenis Masters Šangaj

