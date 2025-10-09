"Više nisi moj idol": Prišao Novaku na mreži i sve mu rekao u lice poslije poraza

Novak Đoković je pobijedio Zizua Bergsa u četvrfinalu turnira u Šangaju. I tog momenta je prestao da bude njegov idol.

Mučio se Novak Đoković u četvrfinalu ATP mastersa u Šangaju, ali ne sa Zizuom Bergsom koliko sa uslovima. Bilo je vrelo, vlažno, nije mogao da se nadiše vazduha i mučili su ga grčevi.

Na kraju je poslije 110 minuta tenisa trijumfovao 6:3, 7:5 i zakazao polufinale sa do sada anonimnim Valentinom Vašeroom iz Monaka. Igraće sa njim prvi put, kao što mu je ovo bio i prvi meč sa Bergsom, a kada se duel završio imao je šta da poruči Belgijanac.

"Od sada mi više nisi idol", rekao je na mreži dok ga je Novak grlio Belgijanac. Kada su ga pitali pred meč ko su mu idoli nije htio da prizna da je to Novak, ali izgleda da je na kraju meča morao to da kaže.

Šta čeka Novaka?

Do sada je Novak dugo igrao svoje mečeve, ali ih je pobjeđivao, a žrijeb mu se prilično otvorio. Čeka ga dan odmora, a onda meč sa Vašeroom u kome će biti apsolutni favorit u subotu. U drugom polufinalu igrače Francuz Artur Rindekneh i Feliks Ože Aljasim iz Kanade.