Novak jedva disao i hodao, pa ipak pobijedio u Šangaju i izborio polufinale!

Novak Đoković je u polufinalu turnira u Šangaju savladao Zizua Bergsa i nastavio je svoj pohod ka 101. tituli.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković se plasirao u polufinale mastersa u Šangaju poslIJe pobJede 6:3, 7:5 nad Belgijancem Zizuom Bergsom nakon 110 minuta igre na vrelom terenu u Kini.

Naredni rival Đokovića biće malo poznati teniser iz Monaka Valentin Vašero koji je napravio senzaciju i dobio je Holgera Runea.

