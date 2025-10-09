logo
0

Novak jedva disao i hodao, pa ipak pobijedio u Šangaju i izborio polufinale!

Novak Đoković je u polufinalu turnira u Šangaju savladao Zizua Bergsa i nastavio je svoj pohod ka 101. tituli.

Novak Đoković se plasirao u polufinale mastersa u Šangaju poslIJe pobJede 6:3, 7:5 nad Belgijancem Zizuom Bergsom nakon 110 minuta igre na vrelom terenu u Kini.

Naredni rival Đokovića biće malo poznati teniser iz Monaka Valentin Vašero koji je napravio senzaciju i dobio je Holgera Runea.

Meč pratite uživo na MONDU na kartici Razvoj događaja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
14:40

7:5 Novak je u polufinalu!

Dvije meč lopte nije iskoristio Novak, potom je morao da spašava brejk loptu, a onda je iskoristio treću meč loptu u ovom gemu i završio posao protiv Belgijanca!

14:29

6:5 Kakav poen Đokovića!

Kakav poen Novaka Đokovića. Najbolji teniser svijeta bio je u defanzivi, ali je uspio da odbrani pet smečeva Belgijanca i uzme poen kojim je došao do brejk šanse, a onda ju iskoristio i sada ponovo servisa za meč!

14:24

5:5 Belgijanac je vratio brejk

Dobio je Bergs jedan od najdužih i najljepših poena na ovom meču za 15:40 i dvije brejk loptu, a onda sjajno riternirao Novaku i napravio brejk.

14:18

5:4 Gem do pobjede!

Napravio je Novak brejk i sada servira za meč.

14:14

4:4 Kakva serija servis gemova!

Već četvrti gem završen je bez poena igrača koji prima servis

14:07

3:3 Uzvraća Novak!

Istom mjerom vratio je Novak belgijskom teniseru.

14:04

2:3 Lak gem za Bergsa

Sada Novak nije uzeo poen na servis protivnika

14:01

2:2 Velika borba u drugom setu

Izjednačio je Novak nakon velike borbe u četvrtom gemu.

13:55

1:2 Siguran Bergs

Bergs osvaja servis gem bez mnogo problema

13:51

1:1 Bez izgubljenog poena!

Odličan je bio Novak na svoj servis i dobio gem bez izgubljenog poena.

13:48

0:1 Siguran Bergs

Prvi gem u drugom setu počeo je izgubljenim poenom Bergsa, ali je Belgijanac dobio naredna četiri i osvojio svoj serivs gem.

13:43

Bergs je na toalet pauzi

Zatražio je Bergs pauzu za odlazak u toalet između setova.

13:37

1:0 u setovima!

Nastavio je Novak dobro da servira i iskoristio prvu set loptu.

13:34

5:3 Pet brejk prilika nije iskoristio Novak

Nakon izgubljenog poena Bergs je napravio dvije duple servis greške i tako dao Novaku tri brejk prilike, ali Belgijanac je potom odservirao tri asa. Ali ni tu nije bio kraj drame. Spasio je Bergs još dvije brejk lopte da bi na kraju ipak uzeo svoj servis gem.

13:26

5:2 Novak spasio tri brejk lopte!

Tri brejk lopte spasio je Novka u sedmom gemu, a onda uspio da dobije svoj servis gem, međutim, nije najbolje izgledao Đoković na terenu. U par navrata djelovao je poslije poena izuzetno iscrpljeno.

13:16

4:2 BREJK!

Iako je u uvodnim poenima Belgijanac imao incijativu pritisnuo je Novak protivnika. Uspio je Bergs da spasi prevu brejk loptu, ali ne i narednu i sada Đoković ima osjetniju prednost.

13:09

3:2 Savršen gem Đokovića

Bez izgubljenog poena je ovo dobio. Idemo dalje, sada da se napadne servis rivala.

13:09

2:2 Kakva drama

Najduži gem do sada. Bilo je mnogo izjednačenja, ali nije uspio Novak da pritisne dovoljno za brejk.

13:02

2:1 Vrućina jedini problem

Zizu Bergs ne pravi nikakve probleme na terenu za sada, ali sjeo je Novak i počeo da se hladi svim mogućim načinima. Stvarno ga muči vrućina.

12:58

1:1 Obojica su počeli dobro na svoj servis

Dobio je Novak svoj servis gem, ali i Belgijanac je uzvratio istom mjerom

12:45

Đoković i Bergs su na terenu

Novak Đoković i Zizu Bergs su izašli na teren, sada čekamo da ovo počne.

12:25

Novaku se otvorio put do finala

Dobre vijest pred Novakov meč je poraz Holgera Runea od Valentina Vašeroa. Francuski teniser koji je trenutno 204. na ATP lisit napravio je veliko iznenađenje i eliminisao Runea rezultatom 2:6, 7:6(4), 6:4 i čeka Novaka Đokovića u polufinalu.

12:23

Novak će uskoro na teren

Čekamo da se Novak pojavi, uskoro počinje duel sa Zizuom Bergsom.

