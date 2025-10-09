Potpuni anonimus čeka Novaka Đokovića u polufinalu: Šokirao sve redom, pa pao na koljena u Šangaju

Valentin Vašero je napravio čudo u Šangaju i sada čeka Novaka Đokovića u polufinalu ATP mastersa.

Izvor: Arena Sport/Printsceen

Saznao je Novak Đoković potencijalnog rivala u polufinalu turnira u Šangaju. U pitanju je anonimni Monežanin Valentin Vašero kojui je sada uspio da savlada i Holgera Runea. Poslije tri sata tenisa Vašero je pobijedio Holgera Runea 2:6,. 7:6, 6:4 i tako da napravi najveći rezultat u karijeri.

Kada je u prvom setu Danac uzeo dva brejka i lagano uzeo set djelovalo je da će ovo biti lak posao. Ipak u drugom setu je uzeo brejk, a nakon toga je ipak izgubio prednost. ipak u taj-brejku je uspio da izjednači. U maratonskom trećem setu uzeo je jedan brejk, odbranio je dvije brejk lopte Runeu i pobijedio. Teniser iz Monaka je napravio najveći uspjeh u karijeri.

Ko je Valentn Vašero?

"Top 100" napisao je Vašero poslije pobjede na kameri pošto će poslije ove pobjede prvi put biti u prvih 100 na ATP listi. Uspio je da obezbijedi 92. mjesto na ATP listi serijom nevjerovatnih pobjeda u Šangaju.

U Kini je do sada 204. na svijetu prvo prošao kvalifikacije, a onda je dobio Lasla Đerea u prvom kolu. Potom je bio bolji od Bublika, Mahača i Grikspora kome je meč predao Janik Siner. Sada ćemo vidjeti da li će mu rival biti Zizu Bergs ili Novak Đoković. Jasno je šta priželjkujemo.