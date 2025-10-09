logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potpuni anonimus čeka Novaka Đokovića u polufinalu: Šokirao sve redom, pa pao na koljena u Šangaju

Potpuni anonimus čeka Novaka Đokovića u polufinalu: Šokirao sve redom, pa pao na koljena u Šangaju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Valentin Vašero je napravio čudo u Šangaju i sada čeka Novaka Đokovića u polufinalu ATP mastersa.

Valentin Vašero pobijedio Holgera Runea i sad ačeka Đokovića Izvor: Arena Sport/Printsceen

Saznao je Novak Đoković potencijalnog rivala u polufinalu turnira u Šangaju. U pitanju je anonimni Monežanin Valentin Vašero kojui je sada uspio da savlada i Holgera Runea. Poslije tri sata tenisa Vašero je pobijedio Holgera Runea 2:6,. 7:6, 6:4 i tako da napravi najveći rezultat u karijeri.

Kada je u prvom setu Danac uzeo dva brejka i lagano uzeo set djelovalo je da će ovo biti lak posao. Ipak u drugom setu je uzeo brejk, a nakon toga je ipak izgubio prednost. ipak u taj-brejku je uspio da izjednači. U maratonskom trećem setu uzeo je jedan brejk, odbranio je dvije brejk lopte Runeu i pobijedio. Teniser iz Monaka je napravio najveći uspjeh u karijeri.

Ko je Valentn Vašero?

"Top 100" napisao je Vašero poslije pobjede na kameri pošto će poslije ove pobjede prvi put biti u prvih 100 na ATP listi. Uspio je da obezbijedi 92. mjesto na ATP listi serijom nevjerovatnih pobjeda u Šangaju.

U Kini je do sada 204. na svijetu prvo prošao kvalifikacije, a onda je dobio Lasla Đerea u prvom kolu. Potom je bio bolji od Bublika, Mahača i Grikspora kome je meč predao Janik Siner. Sada ćemo vidjeti da li će mu rival biti Zizu Bergs ili Novak Đoković. Jasno je šta priželjkujemo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC