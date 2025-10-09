logo
Sve što treba da znate o duelu Novaka Đokovića: Niko ne zna hoće li meča biti, evo prvih informacija

Sve što treba da znate o duelu Novaka Đokovića: Niko ne zna hoće li meča biti, evo prvih informacija

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Novak Đoković od 12:30 treba da igra svoj meč sa Zizuom Bergsom u Šangaju, a taj duel će do kraja ostati neizvjestan.

novak djokovic zizu bergs uzivo prenos livestream arena tenis Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković je za sada zaista jako dobar u Šangaju, ali poslije problema koje je imao na prošlom duelu neizvjesno je da li će izaći na duel četvrfinala sa Zizuom Bergsom.

Meč je na oprogramu od 12:30 po srpskom vremenu, a zbog toga što je jedva završio meč sa Haumeom Munarom. Povraćao je na terenu, previjao se, nije uspijevao da se izbori sa ekstremno teškim vremenskim uslovima, Da li će Novak na teren? Svakako se nadamo da hoće, alli to ćemo znati neposredno pred duel srpskog tenisera sa Belgijancem.

Gdje i kako da pratim meč

Duel počinje oko 12:30, a prenos realizuje "Arena Tenis". Ko želi naravno moći će da prati duel i u tekstualnom prenosu na MONDO portalu.

Ko je rival?

Zizu Bergs ima 26 godina i dolazi iz Lomela u Belgiji. Trenutno je 44. na svijetu što mu je najbolji rezultat karijere, a na grend selmovima nikada nije stigao dalje od trećeg kola. Zanimljivo je da je ime Zizu dobio po - Zinedinu Zidanu,. Igrao je finala Ouklenda i Libeme ove godine, ali iz je izgubio, a od Top 10 igrača je uspio da pobijedi samo Andreja Rubljova. Za sada nije igrao sa Novakom, a hoće li - vidjećemo.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:23
Novak Ðoković povreda
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

zole

Stari foler, naći ce on način da se oporavi

