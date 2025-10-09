Novak priznao da se mučio: "Jedan od najtežih mečeva u životu"

Novak Đoković se muči sa uslovima za igru u Šangaju i sada je priznao da mu nije lako da igra.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Novak Đoković je odigrao svoj prvi meč sa Zizuom Bergsom u karijeri i na kraju ga je dobio 6:3, 7:5. Tako je zakazao svoje deseto polufinale mastersa u Šangaju, a ukupno 80. u karijeri na masters turnirima. Osim toga uspio je da postane najstariji polufinalista u istoriji.

Poslije meča je naglasio da je Bergs bio sjajan, kao i da je ovo bio fizički jedan od najtežih mečeva u njegovoj karijeri.

"Prvi susret sa Bergsom, sjajan momak. Bilo je nekih problema u meču, trebalo je da završim duel na 5:4. Bio sam previše pasivan, ali su zaista uslovi jako teški ovih dana u Šangaju. Ovo je fizički jedan od najtežih turnira u mom životu. Idemo dalje, hvala vam", rekao je Novak Đoković poslije meča.

Vašeroa dobro zna

Iako nikada nije igrao sa narednim rivalom Valetanom Vašeroom iz Monaka, dobro poznaje nejgov tim i trenera. Zapravo mu je trener polubrat, a poznaje ih jer je i sam dosta vremena proveo u Monaku.

"Ovo je velika stvar za tenis u Monaku. Zaista mi je drago zbog njega. Jako dobro znam njegovog trenera, a u Monaku sam proveo mnogo vremena u posljednjih 15 godina. Ovaj turnir dovodi najbolje igrače svijeta, ali je zaista impresivno šta je on uradio sa te pozicije", naglasio je Novak.