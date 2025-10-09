logo
Rodžer Federer dolazi da gleda Novaka Đokovića

Rodžer Federer dolazi da gleda Novaka Đokovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Rodžer Federer dolazi da gleda današnji meč Novaka Đokovića koji je i dalje pod znakom pitanja.

federer dolazi da gleda novaka djokovica u sangaju Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Rodžer Federer prisustvovaće danas meču Novaka Đokovića na mastersu u Šangaju, međutim i dalje je neizvjesno da li će najveći svih vremena moći na teren. Nažalost, Đoković je imao ozbiljnih fizičkih problema tokom ovog turnira, muči ga disanje zbog visoke vlažnosti u Šangaju, povraćao je u prethodna dva meča, a na sve to povrijedio je i nogu.

Iz tog razloga organizatori još nemaju definitivno "da" da će Novak Đoković moći danas da igra protiv Zizua Bergsa u četvrtfinalu mastersa u Šangaju (od 12.30), ali se nadaju da će uspjeti da skupi snagu.

Upravo iz razloga iscrpljenosti Đoković je otkazao i medijske obaveze nakon pobjede nad Munarom u prošlom kolu i nije odradio niti jedan trening u međuvremenu. Dobra stvar je da između dva meča ima 48 sati pauze i da bi to moglo da bude od koristi da se vrati "na staro", ali ne treba zaboraviti da je ipak u godinama i da to nije kao nekada.

U svakom slučaju oborio je rekord Rodžera Federera kao najstariji učesnik četvrtfinala mastersa, a ako izađe na teren - Švajcarac će opet imati čast da svjedoči još jednom ispisivanju istorije.


Što se tiče samog Zizua Bergsa iz Belgije (44. mjesto na ATP listi) ovo će biti njegov prvi duel sa Novakom Đokovićem i vidjećemo da li će probati da iskoristi njegovu fizičku iscrpljenost u Kini. Za sada je Bergs ostavio odličan utisak u Kini i napravio je iznenađenje već izbacivši Kordu, Ruda, Serundola, pa najteže do sada Dijaloa u taj-brejku trećeg seta.

Interesantno, Federer je i prošle godine bio u Šangaju da gleda finale Novaka Đokovića i Janika Sinera, kada mu je srpski as rekao da je "baksuzan za njega" pošto je izgubio.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:23
Novak Ðoković povreda
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

Tagovi

Rodžer Federer Novak Đoković Tenis

