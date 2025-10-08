logo
Paniki o Đokoviću: "I dalje može da pobijedi rivale sa vrha, ali u mečevima na tri seta!"

Paniki o Đokoviću: "I dalje može da pobijedi rivale sa vrha, ali u mečevima na tri seta!"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Marko Paniki voli da daje intervjue, a nezaobilazna tema je naravno Novak Đoković.

Marko Paniki o Novaku Đokoviću Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia

Novak Đoković prošao je pravu agoniju u osmini finala Mastersa u Šangaju, ali je uspio da se plasira u novo četvrtfinale i tako obori novi rekord. Srpski as je postao najstariji igrač koji se plasirao u četvrtfinale nekog od turnira iz Serije 1000, svrgnuvši tako nekadašnjeg rivala Rodžera Federera. Nevjerovatna je činjenica da je Novak svoj prvi nastup na Mastersu zabilježio pre 20 godina kada su Karlos Alkaraz i Janik Siner imali jednu, odnosno tri godine. Da li će neko uspjeti da ponovi ovakvu karijeru, Marko Paniki tvrdi da neće.

Italijan koji je godinama vodio računa o Novakovoj kondiciji i fizičkoj spremi definitvno je upoznat sa njegovim nadljudskim moćima koje je još jednom demonstrirao u Šangaju. Vjerovatno niko u istoriji sporta ne vodi računa o svom zdravlju i tijelu na način na koji to radi Đoković. Iako su Alkaraz i Siner već u ranim godinama karijeri uspjeli da osvoje značajan broj titula, teško je reći koliko će trajati njihova karijera.

"Biće teško ponoviti Novakove rezultate kada budu njegovih godina. On i dalje ima šansu da pobijedi rivale sa vrha, ali vjerovatno u susretima na tri seta, a ne na grend slem turnirima. Zbog svojih godina i motivacije, ne trenira toliko kao ranije. To otežava upravljanje energijom, ali nikada ne bi trebalo da otpišemo Novaka", rekao je Marko Paniki koji odnedavno sarađuje sa Holgerom Runeom.

Siner ga otpustio

Italijan je prije Holgera Runea bio u timu Janika Sinera, ali saradnja nije potrajala. Nije poznat tačan razlog prekida, ali se spekulisalo to što je Paniki previše pričao u medijima.

"Ništa veliko se nije dogodilo. Ništa posebno. Razišao sam se sa njima, ne utiče to na mene. Osjećam se spremno da se takmičim, slobodno, moj tim i ja smo spremni da uradimo sve što možemo. Tu sam da igram dobar tenis, to je moj glavni cilj zašto sam ovde. Ostvarili smo velike rezultate zajedno i zahvalan sam im na tome, uradili smo sjajan posao. Odlučio sam da uradim nešto drugačije, biće zanimljivo vidjeti šta mogu da uradim u Londonu", rekao je Siner.

Marko Paniki je u dva navrata sarađivao sa Đokovićem i skoro 10 godina je trajala njihova zajednička priča. Italijan je jednom prilikom otkrio kako ga Novak zove usred noći ako ima neku dilemu ili pitanje. Uvijek ističe da je njegova posvećenost tenisu nevjerovatna.

"Zvao me je u neuobičajeno vrijeme. Da li znaš koliko puta mi je noću slao poruke, jer je nešto vidio? Pisao mi je: 'Marko, čuj, provjeri ovu stvar, možda bi mogla da nam pomogne'. I tu je moglo biti bilo šta, od ishrane do načina odmora i oporavka", rekao je Paniki jednom prilikom i nastavio:

"Đoković je bio taj koji je živio 24 sata za tenis. Ne samo u trenucima u kojim je bio na terenu, već pričamo i o 'nevidljivom' treningu. Pod tim mislim na vreme kada je kod kuće, kada čita nešto što bi u njegovom umu moglo da bude priprema za tenis. On će uvijek da istražuje i to je prva stvar koju radi."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Marko Paniki Novak Đoković Tenis teniseri

